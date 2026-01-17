미국인 53% "트럼프, 경제 대신 불필요한 외교에 매달려"

▲ 트럼프 미국 대통령

미국의 유권자 절반 이상이 트럼프 대통령이 불필요한 외국 문제에 골몰하느라 경제를 등한시한다고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔습니다.미 일간 월스트리트저널은 최근 유권자 1천500명을 대상으로 진행한 자체 여론조사에서 응답자의 53%가 이란·베네수엘라 등 여러 국가에 대한 트럼프 대통령의 관심에 대해 '경제를 희생시키면서 불필요한 외교 문제에 집중하고 있다'고 답했다고 밝혔습니다.트럼프 대통령이 시급한 국가안보 위협에 대처하고 있다는 응답은 42%로 절반에 못 미쳤습니다.인플레이션을 비롯한 경제 문제 전반에서 트럼프 대통령에 대한 미국 유권자들의 불만이 큰 것으로 나타났습니다.이번 조사 응답자의 58%는 트럼프 대통령의 정책들에 현 경제 상황의 가장 책임이 있다고 답했고, 조 바이든 전 대통령의 정책들에 가장 책임이 있다는 응답은 31%로 낮게 나타났습니다.특정 경제정책을 지지한다고 답한 비율에서 지지하지 않는다고 답한 비율을 뺀 순평가 지수는 물가(인플레) 부문에서 -17%P로 부정적으로 나타났습니다.경제 부문도 이 수치가 -10%P로, 트럼프의 경제 정책을 지지하지 않는다는 응답이 지지한다는 응답보다 10%P 높은 것으로 나타났습니다.이번 여론조사에선 오는 11월 중간선거에서 민주당이 근소한 차이로 유리한 고지에 있는 것으로도 나타났습니다.민주당 후보를 지지하겠다는 의견은 47%로, 공화당 후보를 찍겠다는 응답률 43%보다 4%P 높았습니다.하지만 민주당은 여전히 손상된 정당 이미지로 고전하는 것으로 나타났습니다.응답자의 58%는 민주당에 부정적 견해를 갖고 있다고 답했고, 긍정 비율은 39%에 그쳤습니다.민주당의 경우 부정적 시각이 긍정적 시각보다 19%P 높은 반면, 공화당의 경우 부정·긍정 격차가 11%P에 그쳤습니다.이번 여론조사 결과에 대해 월스트리트저널은 "많은 유권자가 트럼프 대통령의 경제 정책에 불만을 갖고 있지만, 민주당을 더 나은 대안으로 여기지는 않는다는 것을 보여준다"고 총평했습니다.이번 조사는 미국의 등록 유권자 1천500명을 대상으로 지난 8~13일 진행됐으며 전체 표본의 오차 범위는 ±2.5%P입니다.(사진=AP, 연합뉴스)