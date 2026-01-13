재판부 조롱 "우리 편 아냐"… 윤 결심 오늘 재개

<앵커>



윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 결심 공판이 오늘(13일) 다시 진행됩니다. 재판부가 오늘은 무조건 재판을 끝내겠다고 했는데, 노골적 재판 지연을 벌인 김용현 전 장관 측 변호인은 재판부를 비난하는 영상까지 올렸습니다.



장훈경 기자가 보도합니다.



<기자>



지난 9일 열린 윤석열 전 대통령의 내란 결심 공판은 15시간 가까이 진행돼 자정이 넘어서야 끝났습니다.



김용현 전 국방장관 변호인단의 서증조사에만 8시간 넘게 소요됐기 때문입니다.



[권우현/김용현 전 장관 변호인 (지난 9일) : 제가 빨리하면 혀가 짧아서 말이 꼬입니다.]



노골적 재판 지연으로 이례적인 추가 결심 공판이 지정된 건데, 김 전 장관 변호인단은 바로 다음날 유튜브에 나와 윤 전 대통령 측이 온전한 기일을 확보하게 됐다며 자화자찬했습니다.



[이하상/김용현 전 장관 변호인 (지난 9일) : 해야 할 일을 했기 때문에, 그리고 다 완수했기 때문에 감사와 기쁨이 가득합니다. 대통령 변호인단과의 협력도 잘되고 있습니다.]



재판부에 대해선 비난과 조롱을 이어갔습니다.



[이하상/김용현 전 장관 변호인 (지난 9일) : 지귀연이가 또 '아유 맞장구쳐 드려야 하는데' 이렇게 너스레를 떨었습니다. (그렇다고) 우리 편이냐, 그건 절대 아닙니다, 여러분. 저런 말에 속아서는 안 됩니다.]



오늘 오전 9시 30분에 시작하는 결심공판은 윤 전 대통령 측 의견진술, 특검 구형, 변호인 최후 변론, 피고인 최후 진술 순으로 진행됩니다.



윤 전 대통령 측이 최소 6시간의 진술을 예고하고 있어 특검 구형은 저녁에나 이뤄질 걸로 보입니다.



[위현석/윤석열 전 대통령 변호인 (지난 9일) : 검찰 측에서 서증조사 7시간 반 하셨는데요, 모든 피고인들이 다 7시간 반씩 할 권리가 있다고 생각합니다.]



윤 전 대통령은 1시간 분량의 최후진술을 직접 준비한 걸로 알려졌습니다.



(영상편집 : 김호진)