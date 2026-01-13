뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

당 윤리심판원, 김병기 제명 처분 의결

박재연 기자
작성 2026.01.13 01:03 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당 윤리심판원이 각종 의혹에 휩싸인 김병기 의원에 대해 제명을 결정했습니다. 민주당은 내일(14일) 최고위원회에서 윤리심판원의 징계 결과를 정식 보고 받을 예정입니다.

박재연 기자의 보도입니다.

<기자>

지난달 30일 원내대표직을 사퇴한 민주당 김병기 의원에 대해 당 윤리심판원이 9시간 넘게 징계 여부를 심의한 끝에 제명 처분을 결정했습니다.

[한동수/민주당 윤리심판원장 : 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려하여 심의 안건에 대해서 제명 처분을 의결했습니다.]

당 윤리심판원은 김 의원이 대한항공으로부터 호텔 숙박 초대권을 받은 의혹, 쿠팡 대표를 만나 고가의 식사를 제공받은 점 등이 제명 결정 사유에 포함됐다고 밝혔습니다.

김 의원의 공천헌금 수수 및 묵인 의혹 관련 내용 일부도 징계 사유에 포함된 걸로 파악됐습니다.

어제 오후 2시부터 민주당사에서 진행된 심의에서 김 의원은 지난 2022년 강선우 의원이 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 받았단 말을 듣고도 공천과정에서 이를 묵인했단 의혹을 포함해, 배우자의 업무추진비 사적 유용에 대한 증거인멸 의혹 등에 대해 소명한 걸로 알려졌습니다.

[김병기/민주당 전 원내대표 : 충실하게 소명했습니다.]

김 의원 측은 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 지나면 징계하지 못한다는 당의 규정을 근거로 일부 의혹은 징계 시효가 이미 지났단 주장도 편 것으로 알려졌습니다.

하지만, 윤리심판원은 징계 시효가 지나지 않은 징계 사유들만으로도 제명 처분에 해당한다고 판단했습니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 박선수)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지