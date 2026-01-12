'팍스실리카'에 카타르도 동참…서명국 8개국으로

▲ 팍스 실리카

한국과 일본 등이 참여하는 미국 주도의 인공지능(AI) 공급망 동맹체 '팍스 실리카'에 카타르도 참여합니다.미국 국무부는 현지시간 12일 카타르가 '팍스 실리카' 선언에 서명했다고 밝혔습니다.국무부는 "미국과 카타르는 경제 안보가 국가 안보이며 국가 안보가 경제 안보라는 새로운 지정학적 공통 인식을 확인했다"고 밝혔습니다.양국은 공급망 안보를 강화하고 신뢰할 수 있는 기술 생태계를 구축하는 한편, 디지털 인프라와 컴퓨팅·반도체, 첨단 제조, 광물 정제·가공, 에너지 분야에서 협력 기회를 모색하기로 했다고 국무부는 전했습니다.팍스 실리카는 AI 시대를 위한 경제 안보 동맹체로, 지금까지 미국과 한국, 일본, 호주, 이스라엘, 싱가포르, 영국이 선언문에 서명했습니다.카타르가 추가되면서 서명국은 총 8개국으로 늘었습니다.국무부는 이날 성명에서 "팍스 실리카는 경쟁력과 번영을 유지하려는 국가들의 상호 이익형(positive-sum) 파트너십"이라며 "컴퓨팅과 실리콘, 광물, 에너지를 공동의 전략 자산으로 묶어 국가들이 조직화한 것은 이번이 처음"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)