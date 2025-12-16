뉴스

셰플러, 4년 연속 PGA 투어 '올해의 선수'…우즈에 이어 두 번째

서대원 기자
작성 2025.12.16 08:19 조회수
▲ 디오픈에서 우승한 셰플러

남자골프 세계랭킹 1위인 스코티 셰플러(미국)가 타이거 우즈(미국)에 이어 두 번째로 4년 연속 미국프로골프(PGA) 투어 올해의 선수로 뽑혔습니다.

PGA 투어는 올해의 선수에게 주는 '잭 니클라우스 어워드' 수상자로 셰플러가 선정됐다고 발표했습니다.

셰플러는 2022년부터 올해까지 4년 연속 수상했습니다.

1990년 창설된 잭 니클라우스 어워드에서 4연속 수상 기록은 1999년부터 2003년까지 5년 연속 수상한 우즈에 이어 두 번째입니다.

셰플러는 올 시즌 최고의 성적을 냈습니다.

손바닥 부상으로 2025시즌을 늦게 시작했지만, 20개 출전 대회 중 6개 대회에서 우승 트로피를 쓸어 담으며 정상의 자리를 지켰습니다.

5월에 열린 더CJ컵 바이런 넬슨에서 최종 합계 31언더파 253타로 PGA 투어 72홀 최소타 타이기록을 세우며 시즌 첫 승을 거뒀고, 곧바로 시즌 두 번째 메이저 대회인 제107회 PGA 챔피언십 우승 트로피를 들어 올렸습니다.

셰플러는 이후 메모리얼 토너먼트에서 2연패를 달성했고 시즌 마지막 메이저 골프대회 디오픈을 제패했습니다.

이후 PGA 투어 플레이오프(PO) 2차전 BMW 챔피언십 우승 트로피를 든 뒤 시즌 마지막 정규 출전 대회 프로코어 챔피언십에서 시즌 6번째 타이틀을 획득했습니다.

최근 40년 동안 2년 연속 PGA 투어 6승 이상을 거둔 선수는 우즈에 이어 셰플러가 두 번째입니다.

셰플러는 2024시즌에는 7승을 거뒀습니다.

세부 기록도 최상위권을 싹쓸이했습니다.

셰플러는 상금 1위(2천765만 9천550달러), 평균 타수 1위(68.131타) 등 PGA 투어가 집계하는 17개 부문에서 1위에 올랐습니다.

컷 탈락은 단 한 번도 없었고 톱10 성적은 올 시즌 PGA 투어 최다인 17번을 기록했습니다.

셰플러는 "올 시즌 기복 없이 일관된 성적을 냈다는 것이 가장 자랑스럽다"고 소감을 밝혔습니다.

2025시즌 올해의 선수는 올 시즌 정규대회에 15회 이상 출전한 투어 회원들이 4일부터 12일까지 진행한 투표로 선정했습니다.

최종 후보엔 셰플러와 로리 매킬로이 (북아일랜드), 토미 플리트우드(잉글랜드), 벤 그리핀(미국) 등 4명이 올랐고, 투표율과 선수별 득표율은 공개되지 않았습니다.

지난 6월 로켓 클래식에서 우승한 올드리치 포트기터(남아프리카공화국)는 올해의 신인선수에게 주는 아널드 파머상을 받았습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
