아마존서 중국 전통의상 '한푸'에 '한복' 표기해 판매

▲ 아마존에서 '한푸'를 판매하며 '한복' 키워드를 활용한 화면

글로벌 전자상거래 플랫폼 아마존에서 중국 업체로 추정되는 판매자들이 중국 전통의상을 뜻하는 '한푸'(漢服)를 '한복'으로 표기해 판매해 논란이 일고 있습니다.서경덕 성신여대 교수는 오늘(16일) 자신의 SNS에서 "문제의 판매 사이트에는 상품 설명에 'Hanbok'을 키워드로 사용하면서 실상은 중국 전통의상을 판매하는 것으로 파악됐다"고 밝혔습니다.판매자 국적은 공식 확인되지는 않았으나 중국 업체인 것으로 추정된다고 전했습니다.중국 누리꾼들 사이에서 최근 "한복은 한푸에서 유래했다"는 근거 없는 주장이 반복적으로 제기돼 논란이 지속돼 왔습니다.앞서 중국 최대 포털 바이두 백과사전에서도 한복을 '조선족 복식'으로 소개해 비판받은 사례도 있습니다.서 교수는 "아마존 측에 해당 오류 시정 요청을 공식 전달할 예정"이라며 "세계적 권위를 지닌 영국 옥스퍼드 영어사전(OED)에서도 한복을 '한국의 전통 의상'으로 명확히 정의하고 있다"고 강조했습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)