'최고 부자' 머스크 자산 995조 원 돌파…"최초 조만장자 눈앞"

▲ 일론 머스크 테슬라 최고경영자

세계 최고 부자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 6천억 달러를 넘어섰다고 미 경제지 포브스가 15일(현지시간) 보도했습니다.포브스는 머스크가 설립해 경영 중인 비상장 우주기업 스페이스X가 최근 내부자 주식 매각에서 기업가치를 8천억 달러로 평가받은 점이 반영돼 머스크의 자산가치가 종전보다 1천680억 달러 늘어난 6천770억 달러(약 995조 5천억 원)로 추산된다고 전했습니다.포브스에 따르면 머스크는 스페이스X 지분 약 42%를 보유하고 있습니다.스페이스X의 기업가치 평가액은 지난 8월 4천억 달러에서 약 4개월 만에 갑절로 늘었습니다.게다가 스페이스X는 내년 기업공개(IPO)를 목표로 하고 있는데, 시장에서는 상장 시 기업가치가 약 1조 5천억 달러에 이를 수 있을 것으로 보고 있습니다.포브스는 스페이스X가 IPO에서 이 정도 가치를 달성하지 못하더라도 상장과 함께 머스크의 자산가치가 1조 달러(약 1천470조 5천억 원)를 넘을 가능성이 크다고 전망했습니다.머스크는 역사상 처음으로 6천억 달러가 넘는 자산을 보유한 데 이어 최초의 '조(兆)만장자' 타이틀을 눈앞에 두게 됐습니다.아울러 테슬라는 지난달 주주총회에서 머스크가 향후 10년간 테슬라 시가총액을 8조 5천억 달러로 끌어올리는 등 주요 경영 성과를 달성할 경우 최대 1조 달러 상당의 추가 주식을 지급하는 안을 통과시킨 바 있습니다.이런 보상이 실현되면 머스크의 자산가치는 그야말로 천문학적인 규모가 됩니다.이에 더해 머스크가 설립해 운영 중인 인공지능(AI) 개발 스타트업 xAI의 가치도 점점 상승 중입니다.머스크가 xAI와 자신이 인수한 소셜미디어 기업 엑스(X·옛 트위터)를 합병해 세운 xAI 홀딩스는 종전 평가액의 2배가 넘는 2천300억 달러의 기업가치로 신규 자금 조달을 논의 중인 것으로 알려졌습니다.머스크는 xAI 홀딩스 지분 53%를 보유한 것으로 추정됩니다.현재 포브스가 집계한 세계 2위 부자는 2천520억 달러(추정치) 자산을 보유한 구글 공동창업자 래리 페이지입니다.2위와의 차이가 4천250억 달러나 되는 만큼, 머스크가 세계 최고 부자 타이틀을 잃을 가능성은 작다고 포브스는 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)