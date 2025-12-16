"EU, '2035년 내연기관차 금지' 철회할 듯"

▲ EU 승용차

유럽연합(EU)이 2035년부터 사실상 내연기관 자동차 판매를 전면 금지하기로 한 방침을 철회할 계획이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했습니다.EU 집행위원회는 2035년부터 신차 탄소 배출량을 100% 감축하겠다는 목표를 법제화한 상태입니다.이 계획대로면 내연기관차 판매가 전면 금지되며 사실상 전기차 판매만 허용될 예정입니다.그러나 EU 집행위가 오는 16일 발표할 예정인 법 개정안에 따르면 일정 조건 하에 2021년 배출량 기준으로 10%가 허용될 예정이라고 FT는 전했습니다.자동차 업체들이 제한된 수량의 휘발유·경유 차량을 계속 생산할 수 있다는 의미입니다.당국자 2명은 새 계획에는 자동차 생산에 친환경 철강 사용이 포함될 수 있으며, 2035년 금지될 예정이던 전기차 내 주행거리 연장용 소형 엔진을 허용하는 방안도 고려될 수 있다고 전했습니다.2035년 내연기관차 금지는 EU 기후 대응 법에서 상징적인 조치로 여겨집니다.자동차 업계는 전기차 인프라 확충이 더디다면서 이를 막기 위한 로비를 펼쳐 왔습니다.독일, 이탈리아 등 자동차 산업이 경제에 중요한 회원국들도 비판적 입장입니다.EU 집행위는 개정안과 관련한 언급을 거절했습니다.(사진=유럽 자동차제조협회 홈페이지 사진 캡처, 연합뉴스)