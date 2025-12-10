이 대통령 "전력생산지 전기요금 더 낮게…균형발전 중요"

▲ 이재명 대통령이 10일 용산 대통령실에서 열린 AI 시대의 K-반도체 비전과 육성전략 보고회에서 발언하고 있다. 오른쪽부터 이재명 대통령, 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 최교진 교육부 장관.

이재명 대통령은 오늘(10일) 반도체 산업을 비롯한 첨단산업 육성 정책과 관련해 "기업들이 지역 균형발전에도 기여를 해 줬으면 좋겠다"고 당부했습니다.이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 열린 '인공지능(AI) 시대 반도체 산업 육성 전략 보고회'에 참석해 균형발전 전략에 부합하는 방식으로 경영하는 기업들에 대해 세제·규제·인프라 구축 등에서의 지원을 준비 중이라고 소개했습니다.이어 "더 직설적으로 얘기하면 재생에너지가 풍부한 남쪽 지방으로 눈을 돌려서 그 지역에서 새로운 산업 생태계를 구축하는 데에 관심 가져달라"며 "정부 역시 이를 위해 획기적인 정책을 도입할 것"이라고 밝혔습니다.특히 지원정책 가운데 '송전거리 비례요금제'를 거론해 눈길을 끌었습니다.이 대통령은 "앞으로는 송전 비용을 전기요금에 부담하는 시스템을 피할 수가 없을 것 같다"며 발전소가 위치한 지역에 생산기지를 만드는 것이 전기요금을 낮추는 데 있어 유리해질 수 있다는 점을 강조했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)