노벨평화상 베네수엘라 마차도 시상식 결국 못 올 듯

▲ 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도

올해 노벨평화상 수상자인 베네수엘라 야권지도자 마리아 코리나 마차도(58)가 결국 시상식에 모습을 드러내지 못할 것으로 보인다고 AP통신 등 외신이 보도했습니다.노벨평화상 시상식을 주관하는 노르웨이 노벨연구소는 현지시간으로 오늘(10일) 마차도가 이날 오후 1시 오슬로 시청에서 열리는 노벨평화상 시상식에 참석하지 않을 것이라고 밝혔습니다.이 연구소의 크리스티안 베르그 하르프비켄 사무국장은 현지 공영 NRK방송에 마차도가 시상식 당일 오슬로에 없다면서 딸이 대신 상을 받을 것이라고 말했습니다.하르프비켄 사무국장은 마차도가 현재 어디 있는지 '그야말로'(simply) 알지 못한다면서 "그의 딸이 어머니 대신 수상 이후 마차도가 직접 작성한 연설문을 읽을 것"이라고 덧붙였습니다.AFP통신은 마차도의 모친과 세 딸을 비롯한 가족은 이미 오슬로에 도착해 있다고 전했습니다.마차도의 시상식 참석 불발은 전날 예정됐던 노벨상 수상자 기자회견이 취소되면서 어느 정도 예견됐습니다.노벨평화상 수상자 기자회견은 전통적으로 노벨상 창시자인 알프레트 노벨의 기일인 12월 10일에 맞춘 시상식 하루 전에 열립니다.연구소는 전날 성명에서 "마차도가 언론들과 인터뷰에서 오슬로를 향한 여정이 얼마나 도전적일지 말했었다"며 "이 시점에서 그가 노벨평화상 (시상) 의식에 언제 그리고 어떻게 도착할지에 대해 어떤 추가 정보도 제공할 수 없다"고 설명한 바 있습니다.마차도는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 철권통치에 맞서 작년 8월 이후 베네수엘라 모처에 은신 중으로, 대중 앞에 등장한 것은 올해 1월 9일 반정부시위가 마지막이었습니다.이런 까닭에 그가 체포 위협을 무릅쓰고 오슬로 시상식에 직접 참석할지가 올해 노벨상과 관련한 가장 큰 관심사 중의 하나였습니다.베네수엘라 당국은 마차도가 범죄 모의, 테러리즘 등 다수의 범죄 혐의를 받고 있다며 그가 출국하는 경우 탈주범으로 간주할 것이라고 경고한 바 있습니다.마두로 정권은 2014년에 마차도에 대해 출국 금지령을 내렸습니다.노르웨이 노벨위원회는 지난 10월 "베네수엘라 국민의 민주주의 권리를 촉진하기 위해 지치지 않고 노력했으며 독재에서 민주주의로 정의롭고 평화로운 전환을 이루기 위해 사투를 벌였다"며 마차도를 올해 노벨평화상 수상자로 선정했습니다.(사진=게티이미지)