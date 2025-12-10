[D리포트] 상자 뜯자 담배 20만 갑 '와르르'…중국→한국산 세탁하려다 덜미

인천항 창고에 쌓여 있는 상자들. 수출입업자들은 이 상자들을 '일회용기'라고 신고했는데, 막상 뜯어보니 일회용기와 함께 포장된 담배들이 쏟아져 나오기 시작합니다.



이른바 '커튼 치기', 정상 수입품 속에 밀수품을 숨기는 수법을 쓴 겁니다.



이번에 적발된 담배는 모두 20만 갑으로 시가 12억 원 상당입니다.



인천본부세관은 업자들이 중국에서 들여온 담배를 한국산으로 세탁한 뒤, 호주로 밀수출하려 한 걸로 보고 있는데, 출발지가 한국이면 중국 출발 화물에 비해 도착지에서 수입 검사를 덜 받는다는 걸 악용한 걸로 추정하고 있습니다.



호주의 담배 가격이 1갑당 4만 원 정도로 비싼데, 이들은 밀수출을 통한 차익을 얻기 위해 범행을 계획한 것으로 파악됐습니다.



세관은 오늘(10일) 관세법과 상표법 위반 혐의로 국제 운송주선업자인 중국인과 한국인 2명을 불구속 송치했다고 밝혔습니다.



인천본부세관은 "최근 국산 담배가 세계적으로 인기를 얻자 국산을 가장한 위조 담배가 외국에서 유통되는 사례가 늘어나고 있다"며, "초국가적 범죄를 철저히 단속하겠다"고 밝혔습니다.



(취재: 박재현, 제작: 디지털뉴스부)