[자막뉴스] "다른 남자 못 만나게"…잠자는 태국 여친 얼굴에 끓는 물 부은 한국인

여성이 눈과 입만 드러낸 채 얼굴 전체에 붕대를 감고 있습니다.



한 태국인 여성이 자신의 SNS에 "한국인 남자친구가 자신의 얼굴에 끓는 물을 부어 화상을 입혔다"며 올린 사진입니다.



태국 언론 등에 따르면 지난 3일 이 여성은 자신의 SNS에 다친 모습을 공개하고 도움을 요청했습니다.



현재 서울의 병원에 입원 중인 것으로 알려진 이 여성은 "잠들어 있을 때 남자친구가 뿌린 끓는 물에 맞아 얼굴에 화상을 입었다"며 "남자친구를 상대로 법적 조치를 취하고자 통역 서비스 등의 도움이 필요하다"는 글을 올렸습니다.



이 여성은 사건 직후 혼자 치료받을 돈이 없어 어쩔 수 없이 남성과 함께 병원을 찾은 것으로 알려졌습니다.



남성은 병원에서 "단순한 사고였다"고 주장했지만, 진료 의사가 폭력이 있었다는 사실을 알아채 곧장 경찰에 신고했고 현재 두 사람은 분리조치된 상태입니다.



가해 남성은 경찰조사에서 "여자친구의 얼굴이 망가지면 다른 남자를 만나지 못할 거라고 생각해 여자친구가 자신을 떠나는 것을 막기 위해 범행을 저질렀다"고 진술한 것으로 전해졌습니다.



피해 여성은 이후 통역사를 구한 뒤 변호사를 선임해 현재 경찰 조사를 받고 있는 상황입니다.



남성은 여성에게 사과하고 용서를 구했지만, 피해 여성은 변호사를 통해 "더 이상 관계를 지속하고 싶지 않다"는 입장을 전달하고 있는 걸로 전해졌습니다.



( 취재 : 이현영 / 영상편집 : 나홍희 / 제작 : 디지털뉴스부 )