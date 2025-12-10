국토부·해수부, '제6차 국가물류 기본 계획' 공청회 개최

▲ 제6차 국가물류기본계획 공청회

국토교통부와 해양수산부가 오늘(10일) 서울 마포구 '서울창업허브 공덕'에서 향후 10년간의 국가 물류정책 방향을 담은 '제6차 국가물류기본계획' 공청회를 엽니다.공청회는 물류 전문가·업계·종사자를 비롯해 물류에 관심 있는 국민이라면 누구나 참석할 수 있습니다.국가물류기본계획은 육상·항공·해운 등 물류 전반에 대해 국토부, 해수부가 5년마다 함께 수립하는 최상위 계획입니다.이번 기본계획은 인공지능·디지털 전환(AX·DX) 가속화와 이커머스 급성장에 따른 속도 경쟁 심화, 고령화·생산인구 감소 등 급변하는 물류 환경에 선제 대응하고 지속 가능한 글로벌 물류 경쟁력을 확보하기 위한 추진 전략이 핵심입니다.또 '스마트 혁신과 공정한 상생으로 도약하는 K-글로벌 물류 강국'이라는 비전을 설정하고 이를 추진하기 위한 7대 추진전략으로 AX·DX 기반 스마트화, 글로벌 공급망 위기관리 역량 강화 등을 제시합니다.공청회에서는 한국교통연구원과 한국해양수산개발원이 주요 전략과 과제를 발표하고 관련 물류 전문가 등의 의견을 들을 예정입니다.국토부와 해수부는 이번 공청회에서 제시된 의견을 면밀히 검토해 제6차 국가물류기본계획 최종안을 마련하고 국토부 장관을 위원장으로 하는 국가물류정책위원회 심의 등 절차를 거쳐 확정·고시할 계획입니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)