중산층도 흔들리나…3분위 소득증가율 작년 1.8% '역대 최저'

통상 중산층으로 분류되는 소득 3분위(상위 40∼60%) 가구의 소득증가율이 지난해 역대 최저치를 기록했습니다.



오늘(10일) 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 소득 3분위 가구의 평균 소득은 5천805만 원으로 1년 전보다 1.8% 늘어 2017년 관련 통계 작성 이래 가장 낮은 증가율을 나타냈습니다.



고소득층(5분위)은 4.4%, 저소득층(1분위)은 3.1% 소득이 늘어 중산층(3분위)은 전체 소득 분위 중에서도 증가율이 가장 낮았습니다.



소득에서 가장 큰 비중을 차지하는 근로소득 증가 폭이 둔화하고 사업소득마저 줄어들면서 중산층의 소득 증가세가 약화한 것으로 풀이됩니다.



전반적인 경기 둔화와 취업 여건 악화, 내수 부진 등이 복합적으로 작용했다는 분석입니다.



항목별로 보면 소득의 60%를 차지하는 근로소득은 3천483만 원으로 1.5% 증가했는데, 2020년(1.3%) 이후 가장 낮은 증가 폭입니다.



사업소득은 1천172만 원으로 0.1% 줄어 2020년(-3.3%) 이후 첫 감소세를 기록했습니다.



중산층의 어려움은 자산·부채에서도 드러났습니다.



소득 3분위 가구의 올해 평균 자산은 4억 2천516만 원으로, 전년 대비 3.6% 증가했습니다.



2023년부터 이어진 마이너스 행진에서는 벗어났으나, 전체 가구의 평균 자산 증가율(4.9%)에는 못 미치는 수치입니다.



부채는 8천59만 원으로 9.9% 급증해 자산 증가율 3.6%를 배 이상 웃돌았습니다.