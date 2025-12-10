'우회전' 학원버스에 '쾅'…킥보드 탄 초등생 숨져

<앵커>



경기도 안양에서 킥보드를 타고 횡단보도를 건너려던 초등학생이 우회전하던 학원버스에 치여 숨졌습니다. 경찰은 운전자가 신호를 위반했는지 여부 등을 조사하고 있습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



경기도 안양의 한 삼거리.



멈춰 서 있던 버스가 우회전을 위해 움직이기 시작하고, 그 옆으로 킥보드를 탄 어린이가 빠르게 횡단보도로 다가섭니다.



어린이가 막 횡단보도로 내려섰는데 버스는 그대로 우회전했고, 버스가 멈춰 섰을 때는 이미 사고가 발생한 뒤였습니다.



[인근 주유소 직원 : 사고차가 천천히, 사람이 없으니까 지나가려 했나 봐요. 깜짝 놀랐죠. 일단 초등학생이 그렇게 됐다고 그러니까 깜짝 놀랐어요.]



그제(8일) 오후 4시쯤, 킥보드를 타고 횡단보도를 건너던 초등학생이 50대 운전기사가 몰던 학원 통학버스에 치이는 사고가 났습니다.



근처에 있던 시민들이 응급조치를 한 뒤 경찰과 소방관이 인근 병원으로 이송했지만, 아이는 끝내 숨졌습니다.



사고가 난 삼거리 현장은 우회전하려는 차량들이 많은 곳입니다.



어린이보호구역과도 불과 100m밖에 떨어지지 않은 곳입니다.



그런데도 우회전 사고를 막기 위해 3년 전 일시 정지 제도 도입과 함께 설치가 시작된 우회전 전용 신호등과 거울은 없었습니다.



[학부모 : (주변) 학원가 쪽도 애들 많이 자전거를 많이 타고 다니고. 버스가 거칠게 몰거나 그러면 조그마한 애들은 안 보여요.]



[학부모 : 내 아이에게도 일어날 수 있는 일이기도 하고. 한 동네니까.]



경찰 조사 결과, 운전기사는 음주 상태는 아니었던 것으로 확인됐습니다.



경찰은 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 운전기사를 입건하고 신호위반 여부 등을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 김한결)