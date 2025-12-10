고성 뒤덮인 국회…"입법폭주" vs "민생파괴"

<앵커>



여야 갈등이 극한으로 치달으면서 국민의힘이 쟁점이 없는 민생 법안을 가지고도 무제한 토론, 필리버스터를 신청했습니다. 민주당이 밀어붙이는 다른 쟁점 법안들을 막기 위한 조치라는 입장이어서 당분간 비슷한 상황이 반복될 것으로 보입니다.



보도에 박찬범 기자입니다.







어제(9일) 오후 국회 본회의.



여야 사이에 이견이 없는 비 쟁점 법안들이 상정됐는데도, 국민의힘은 법안 59건에 대해 합법적 의사진행 방해인 무제한 토론, 즉, '필리버스터'를 신청했습니다.



필리버스터를 통해서 내란전담재판부 설치법 등 민주당이 추진하는 쟁점 법안들의 부당성을 알리겠다는 것입니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 헌정 기본질서가 완전히 파괴되고 붕괴되는 것, 국민들께 소상히 알려드리는 그런 차원에서….]



첫 번째 주자는 나경원 의원.



본회의 의사진행에 따른 법안인 가맹사업법 개정안을 토론하는 대신 민주당의 사법개혁 법안들 비판에 필리버스터 시간을 할애했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 삼권분립을 파괴하는 입법 내란 세력이라고 말씀을 드립니다, 여러분.]



그러자 우원식 국회의장은 법안과 상관없는 발언이 반복되면 마이크를 끄겠다고 경고했습니다.



[우원식/국회의장 : 의제 내 발언을 하세요.]



나 의원이 발언을 그대로 이어가자 결국 마이크가 꺼졌고, 여야 간 고성이 터졌습니다.



[우원식/국회의장 : 더 이상 발언권을 드릴 수 없습니다.]



국민의힘이 따로 준비한 무선 마이크까지 본회의장에 등장했는데,



[개인 마이크 사용하지 마세요!]



민주당은 쟁점이 없는 법안까지 볼모로 잡는 "민생 파괴"라고 비판했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 민생 발목 잡기를 넘어서 민생 쿠데타입니다.]



국민의힘의 필리버스터는 정기국회 회기가 끝나면 자동으로 종결된다는 국회법에 따라 어젯밤 12시를 기해 종료됐습니다.



사법개혁 법안을 연내 통과시키겠다는 민주당과 최대한 필리버스터를 통해서 저지에 나서겠다는 국민의힘의 연말 대치가 본격화하고 있습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 위원양)