임은정, 백해룡에 "추측과 사실 구분해야…마약 밀수범에 속아"

▲ 임은정 서울동부지검장과 백해룡 경정

임은정 서울동부지검장이 '세관 마약수사 외압 의혹'을 제기해온 백해룡 경정에게 "'느낌과 추측을 사실과 구분해 말해야 한다. (그렇지 않으면) 위험하다'고 충고했었다"고 밝혔습니다.'세관 마약 수사 외압 의혹' 합동수사단(합수단)을 이끄는 임 지검장은 어제(9일) 자신의 페이스북에 "마약 밀수범들이 말레이시아어로 백 경정님 등 경찰 앞에서 거짓말을 거침없이 모의하는 게 영상으로 찍혔다"며 이같이 적었습니다.합수단은 어제 백 경정이 주장해온 세관의 마약밀수 연루 의혹과 경찰 수사 외압 의혹에 대해 모두 '사실무근'으로 결론낸 수사 결과를 발표했습니다.임 지검장은 "백 경정님의 국회 증언에 따르더라도 세관 연루 의혹의 증거가 마약 밀수범들의 경찰 진술과 마약 밀수범들의 현장 검증에서의 진술이 전부였다"며 "마약 밀수범들의 말은 경찰 조사 중 이미 오락가락했다"고 설명했습니다.그러면서 "마약 밀수범들의 거짓말에 속아 경찰 수사 타겟이 사실상 마약 밀수 조직에서 세관 직원들로 전환되었고, 마약 수사의 한 축인 세관 직원들은 마약 밀수 공범으로 몰려 2년이 넘도록 수사를 받느라 마약 수사에 전념하지 못했다"며 "세관 직원 개개인은 물론 국가적 차원에서 여러모로 피해가 큰 사건"이라고 지적했습니다.임 지검장은 이어 "고민하고 주저했지만, 서울동부지검 파견 직후 사실과 다른 백 경정님의 여러 주장과 진술을 겪은 터"라면서 "백 경정님이 인천공항 실황 조사 영상에서 확인되는 것과 같은 실수와 잘못을 더는 범하지 않도록 기록을 꼼꼼히 살펴보겠다"고 강조했다.