'유혈 진압' 공포에…탄자니아 반정부 시위 결국 무산

▲ 지난 10월 30일 탄자니아 아루샤에서 선거 부정 의혹이 제기된 후 총선 하루 만에 사람들이 시위를 벌이고 있다.

동아프리카 탄자니아에서 9일(현지시간) 예고된 반정부 시위가 유혈진압을 불사한 정부의 강경 대응으로 사실상 무산됐습니다.AP·AFP·블룸버그통신 등 외신에 따르면 탄자니아 독립기념일인 이날 다르에스살람, 도도마 등 주요 도시 대부분의 거리는 행인을 검문하는 경찰이 장악했습니다.대중교통 운행은 전면 중단됐고 상점도 모두 문을 닫았습니다.시내를 걷던 한 기자는 30여분 간 일곱 차례에 걸쳐 검문·수색을 당했다고 AFP는 전했습니다.이날은 탄자니아 시민들이 최근 대선 이후 발생한 대규모 유혈 사태에 항의하기 위한 대규모 시위를 예고한 날입니다.지난 10월 29일 탄자니아 대선에서는 사미아 술루후 하산 대통령이 97.66%의 압도적 득표율로 연임에 성공했습니다.하지만 선거 과정에서 제1·2야당을 배제하면서 공정성 논란이 불거졌고 다르에스살람을 중심으로 시위가 이어졌습니다.야당은 치안 병력이 시위를 진압하면서 1천명 이상이 사망했다고 주장합니다.정부는 사망자 수를 밝히지 않고 있습니다.사정 당국은 시위에 가담한 시민 수백 명을 체포해 사형까지 가능한 반역죄를 적용하는 등 강경 대응을 고수하고 있습니다.미국 정부는 "대선 폭력 사태 이후 탄자니아와 관계를 포괄적으로 재검토할 것"이라며 우려를 나타냈습니다.유럽연합(EU) 의원들도 원조 중단에 표결하는 등 국제적 비판이 커지고 있습니다.국제 인권단체들은 이날 집회를 앞두고 시위 주도자들과 야권 지지자들이 체포 위협을 당했다며 탄자니아 정부를 비난했습니다.국제앰네스티(AI)는 탄자니아 정부에 "평화적 집회의 자유를 존중하고 보호하라"고 촉구했습니다.이번 시위는 일자리 부족, 인플레이션, 정치적 자유 결핍 등에 분노한 아프리카 Z세대의 분노가 담긴 것이라는 해석도 나옵니다.최근 모로코에서도 Z세대가 주도한 시위가 발생했으며 마다카스카르에서는 몇 주에 걸친 소요 끝에 정부가 군부에 축출됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)