"위법 종교단체 해산시켜야"…당 지도부와 만찬

박예린 기자
작성 2025.12.10 00:24
<앵커>

이재명 대통령이 종교단체가 위법으로 지탄받는다면, 해산시켜야 한다고 말했습니다. 대통령실은 특정 종교를 언급한 게 아니라고 밝혔지만 통일교의 정교유착 의혹을 겨냥했다는 해석이 나오고 있습니다.

보도에 박예린 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 어제(9일) 국무회의에서 지난 2일 지적했던 종교단체의 정치개입 문제를 다시 거론했습니다.

조원철 법제처장에게 종교단체가 정치에 개입하고 불법 자금으로 이상한 짓을 하면, 그 단체를 해산할 수 있는 방안을 검토했는지 물은 것입니다.

[조원철/법제처장 : (결론이 뭐예요?) 결론이, 공개적인 장소에서…. (아니, 해산 가능한가 아닌가부터. 다른 얘기는 나중에 하더라도.)]

조 법제처장은 조직적으로 굉장히 심한 정도의 위법 행위를 지속한다면, 해산 가능하다면서도 실태를 확인해야 한다고 답했습니다.

이 대통령은 해산 명령 절차와 재산의 국가 귀속 여부도 확인했습니다.

[이재명 대통령 : 당연히 사단법인이든 재단법인이든 법인격체도 헌법과 법률에 위반되는 지탄받을 행위를 하면 해산시켜야지.]

대통령실은 특정 종교를 언급한 것은 아니라고 설명했습니다.

하지만 통일교와 일부 정치인들의 '정교유착' 의혹을 겨냥한 발언이라는 해석이 정치권에서는 나왔습니다.

이 대통령은 "개혁에는 갈등과 저항이 불가피하다"면서 "이겨내야 변화가 있다"고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 입법과정에 약간의 갈등과 부딪힘이 있더라도 국민의 뜻에 따라서 필요한 일들을 해나가야 되겠습니다.]

위헌성 논란 등으로 속도 조절에 들어간 '민주당발 사법개혁안'에 힘을 싣는 발언이라는 해석도 있습니다.

이 대통령은 어제 저녁 한남동 관저에서 민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표와 만찬을 함께했습니다.

대통령실은 어제 종료된 정기국회의 후속조치가 논의됐다고 전했는데, 내란전담재판부 설치법 등에 대한 논의가 이뤄졌을지 주목됩니다.

(영상취재 : 이병주·하 륭, 영상편집 : 이재성)
