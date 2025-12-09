인니 자카르타서 7층짜리 건물에 불…임신부 포함 22명 사망

▲ 인도네시아 7층 건물 화재 현장

인도네시아 수도 자카르타에 있는 7층짜리 건물에서 불이 나 22명이 숨졌습니다.9일(현지시간) AP·AFP 통신 등에 따르면 이날 낮 12시께 인도네시아 중앙 자카르타 케마요란 지역에 있는 7층짜리 사무실 건물에서 불이 났습니다.이 불로 남성 7명과 임신부 1명을 포함한 여성 15명 등 모두 22명이 숨졌습니다.현지 경찰은 사망자 대부분은 화상을 입은 흔적이 없었다며 질식으로 숨진 것으로 추정된다고 밝혔습니다.또 지역 경찰 지휘관 1명이 건물 대피를 돕다가 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.소방대원들이 건물에 가득 찬 연기를 어느 정도 제거하면 내부 수색을 다시 할 예정이어서 사망자가 늘 수도 있습니다.건물 6층에 갇힌 10여명은 소방관들이 설치한 비상 사다리로 탈출했습니다.짙은 연기로 숨을 쉬기 힘들어하는 피해자들의 모습이 현지 방송사 카메라에 담겼습니다.이날 화재 현장에는 소방차 29대와 소방관 100여명이 투입됐으며 3시간 만에 불을 껏습니다.경찰은 이 건물에 입주한 드론 회사의 물품 보관 사무실에 있던 배터리에서 불이 시작한 것으로 보고 있습니다.수사티오 푸르노모 콘드로 중앙 자카르타 경찰청장은 "건물 1층에서 난 불이 위층으로 번진 것으로 보인다"고 말했습니다.생존자인 디미트리도 현지 TV에 "드론 배터리 결함으로 폭발과 함께 불이 난 것으로 추정한다"며 "위층에 있던 동료 몇 명이 옥상으로 이동해 구조를 요청하면서 탈출을 시도했다"고 말했습니다.경찰은 사망자 신원을 확인하고 있으며 정확한 화재 원인도 조사할 예정입니다.수사티오 경찰청장은 "화재 원인이 과실과 연관이 있는지, 다른 책임자가 있는지를 조사할 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)