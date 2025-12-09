"북중 압록강 접경에 32개 도강로…차량 등 북으로 밀수"

▲ 북한 양강도 일대에서 북한과 중국을 연결하는 도강로가 설치된 모습

북한과 중국이 압록강 접경지 일대에 최소 32개의 임시 도강로를 설치해 차량과 무기 생산에 사용될 수 있는 각종 장비 등을 북한으로 밀반입하고 있다고 NK프로가 오늘(9일)(현지시간) 보도했습니다.미국의 북한전문매체 NK뉴스의 프리미엄 서비스인 NK프로는 민간 위성서비스 플래닛랩스가 촬영한 위성사진을 분석해 이같이 전했습니다.임시 도강로는 양강도 4개군(김형직·김정숙·삼수·보천)과 혜산시를 잇는 약 95㎞ 구간에 설치됐습니다.북쪽 압록강 건너 중국 지린성 바이산시를 마주하는 지역입니다.압록강 양쪽을 잇는 도강로는 2024년 4∼6월 처음으로 4개가 설치됐고, 이후 현재까지 총 32개가 건설됐습니다.도강로 양측에서는 대형 화물이 적재·집결되는 공간이 새로 조성됐습니다.도강로는 강바닥에 흙더미를 쌓아 만든 임시 구조물 형태였고, 시간이 지나 침수되거나 유실되면 인근에 새로운 도강로가 설치되는 식으로 늘어났습니다.일본의 대북 소식지 '림진강'도 앞서 혜산시 일대에 24개의 비공식 도강로가 있다고 전한 바 있습니다.림진강은 북한 쪽 주차장에서 번호판 없는 중국제 차량 수백 대가 포착됐다면서 차량과 정체불명의 물자 거래는 북한 대외경제성 등이 지휘하는 '국가적 밀수'라고 지적한 바 있습니다.NK프로는 임시 도강로를 활용한 북중 간 밀수가 개인용 차량이나 무기 공장에서 이용될 수 있는 '이중 용도' 기계 등을 중심으로 이뤄지고 있을 가능성이 높다고 분석했습니다.MK프로는 대북 밀수가 중국 당국의 동의 없이 이뤄지고 있을 가능성은 매우 낮다면서, 인근에 G331 고속도로 공사 현장이 있어 관련 공무원들과 인부들이 밀수를 인지했을 것으로 관측했습니다.이 매체는 북한과의 경제 협력을 강화하려는 중국이 유엔의 대북 제재를 우회하기 위해 공식 무역로가 아닌 비공식 도강로를 이용하고 있다고 해석했습니다.(사진=플래닛랩스 위성사진. 구글 어스. NK프로 편집, 연합뉴스)