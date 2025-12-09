주일 미 해병대 중장 "중 레이더 조사, 최근 본 중에 특히 도발적"

이미지 확대하기

▲ 로저 터너 주일미 제3해병원정군사령관

주일 미 해병대를 총괄하는 제3해병원정군 사령관 로저 터너 중장이 지난 6일 중국군 함재기의 일본 자위대에 대한 레이더 조사(照射·겨냥해서 비춤)에 대해 "최근 본 것 중에 특히 도발적"이라고 오늘(9일) 말했다고 교도통신이 보도했습니다.터너 사령관은 이날 오키나와현 우루시마시 캠프 코트니에서 연 기자회견에서 중국의 도발적 행동이 "최근 수년간 비약적으로 증가하고 있다"며 이처럼 말했습니다.그는 미국과 일본이 2006년 합의한 오키나와현 주둔 미 해병대 부대의 괌 이전과 관련해서는 "일본 주변으로 부대를 이동하는 데 시간이 걸리게 된다"며 즉응성에 발생할 지장을 우려했습니다.그러나 "계획에 변경은 없다"고 강조했습니다.미 해병대 이전은 오키나와현의 미군 기지 관련 부담을 경감하기 위해 미일 정부가 2006년 합의하고 2012년 계획을 확정했습니다.미일 정부는 추가 협의 등을 거쳐 오키나와 주둔 미 해병대 1만 9천 명 가운데 4천 명을 괌으로, 5천 명을 하와이나 미국 본토로 이전하기로 원칙적으로 합의했습니다.이와 관련해 작년 12월 나카타니 겐 당시 방위상은 "미 해병대 약 100명을 오키나와에서 괌으로 이전하는 작업이 개시됐다"고 밝힌 바 있습니다.괌으로 재배치되는 부대는 제3해병기동전개부대 후방 지원 요원입니다.(사진=주일미 해병대 홈피 캡처, 연합뉴스)