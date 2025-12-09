미야자키 하야오도 '한일령'?…중국 광저우 지브리 전시 연기

▲ 다큐멘터리 영화 '미야자키 하야오: 자연의 영혼' 속 한 장면

일본 애니메이션 거장 미야자키 하야오 감독 작품으로 유명한 스튜디오 지브리를 테마로 한 전시회가 오는 25일부터 중국 광둥성 광저우시에서 개최될 예정이었으나 연기됐다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 오늘(9일) 보도했습니다.닛케이는 "연기 사유에 대한 설명 없이 연기됐다는 사실이 공식 SNS를 통해 발표됐다"며 "중일 갈등으로 중국 내 일본 관련 공연 등 행사가 잇따라 중단되고 있어 이번 전시회도 영향을 받은 것으로 보인다"고 전했습니다.이번 전시회는 광저우시에서 내년 10월까지 진행될 예정이었습니다.지난해 지브리 전시회는 중국 상하이에서 개최된 바 있습니다.이번 전시회 연기 발표 후 SNS에는 아쉬워하는 댓글이 달리고 있다고 닛케이는 전했습니다.한편 지난달 29일 중국 상하이 공연이 무산된 일본의 유명 여가수 하마사키 아유미가 이날 인스타그램을 통해 "내년 1월 10일 마카오에서 예정된 콘서트가 취소됐다"고 밝혔다고 교도통신이 보도했습니다.하마사키는 지난달 29일 상하이에서 콘서트를 열 예정이었으나 하루 전 중국 주최사가 '불가항력의 요인'을 이유로 들어 공연 중지를 발표했습니다.이에 하마사키는 "믿을 수 없고 말도 안 된다"며 텅 빈 객석에서 예정된 공연을 진행한 바 있습니다.앞서 다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 개입 시사 발언 이후 극장판 '짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈'와 '일하는 세포' 등 일본 영화의 중국 개봉이 잠정 중단될 것이라는 소식이 전해지는 등 '한일령'(限日令) 움직임이 갈수록 확산하고 있습니다.특히 지난달 28일에는 애니메이션 '원피스' 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키가 상하이에서 열린 '반다이 남코 페스티벌 2025'에 참여해 공연하다가 갑작스럽게 퇴장당하기도 했습니다.(사진=스튜디오 디에이치엘 제공, 연합뉴스)