베트남 호찌민 아파트 욕실서 한국인 숨진 채 발견

▲ 베트남 경찰 (위 사진은 기사 내용과 직접적 관련이 없습니다.)

베트남 호찌민에 있는 아파트에서 한국인 남성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.베트남 주호찌민 한국총영사관과 비엣바오 등 현지 매체에 따르면 지난 7일 오후 호찌민 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.같은 층에 사는 이웃 주민이 "악취가 난다"며 아파트 관리사무소에 신고했습니다.현지 경찰은 A 씨 시신이 심하게 부패한 사실을 토대로 정확한 사망 시점을 조사하고 있습니다.주호찌민 한국총영사관은 현지 경찰에 신속하고 철저한 수사를 요청했으며 유족에게도 사망 사실을 통보하고 장례 절차를 설명하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.총영사관 관계자는 "아직 부검을 하지 않았다"며 "유가족과 협의해 결정할 예정"이라고 말했습니다.앞서 지난달 23일에는 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 20대 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐습니다.현지 경찰은 시신이 담긴 가방을 버린 뒤 택시를 타고 도주한 20대 한국인 남성 2명을 체포했습니다.