베트남 호찌민 아파트 욕실서 한국인 숨진 채 발견

한승희 기자
작성 2025.12.09 18:57 조회수
▲ 베트남 경찰 (위 사진은 기사 내용과 직접적 관련이 없습니다.)

베트남 호찌민에 있는 아파트에서 한국인 남성이 숨진 채 발견돼 현지 경찰이 수사에 나섰습니다.

베트남 주호찌민 한국총영사관과 비엣바오 등 현지 매체에 따르면 지난 7일 오후 호찌민 한 아파트 욕실에서 30대 한국인 남성 A 씨가 숨진 채 발견됐습니다.

같은 층에 사는 이웃 주민이 "악취가 난다"며 아파트 관리사무소에 신고했습니다.

현지 경찰은 A 씨 시신이 심하게 부패한 사실을 토대로 정확한 사망 시점을 조사하고 있습니다.

주호찌민 한국총영사관은 현지 경찰에 신속하고 철저한 수사를 요청했으며 유족에게도 사망 사실을 통보하고 장례 절차를 설명하는 등 필요한 영사 조력을 제공하고 있다고 밝혔습니다.

총영사관 관계자는 "아직 부검을 하지 않았다"며 "유가족과 협의해 결정할 예정"이라고 말했습니다.

앞서 지난달 23일에는 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 20대 한국인 남성이 대형 가방 안에서 숨진 채 발견됐습니다.

현지 경찰은 시신이 담긴 가방을 버린 뒤 택시를 타고 도주한 20대 한국인 남성 2명을 체포했습니다.
