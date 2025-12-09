특검 "황교안-민정수석, 계엄 당일 수차례 통화…이후 SNS 글 게시"

▲ 황교안 전 총리

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 황교안 전 국무총리를 내란 선동 등 혐의로 재판에 넘기면서, 황 전 총리가 계엄 선포 직후 김주현 전 대통령실 민정수석비서관과 소통한 사실을 공소장에 적시했습니다.SBS가 확보한 황 전 총리의 내란 선동 등 혐의 공소장에 따르면, 황 전 총리는 지난해 12월 3일 밤 11시 1분 김 전 수석으로부터 문자 메시지를 받고서 6분 뒤 답장했고, 밤 11시 25분에는 김 전 수석과 2분 39초간 통화한 것으로 조사됐습니다.특검팀은 황 전 총리가 이 통화를 통해 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한 배경과 경위, 대통령실 내부 상황을 파악했다고 판단했습니다.김 전 수석과 통화를 마치고 19분 뒤 황 전 총리는 자신의 페이스북에 '나라 망가뜨린 주사파 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다'는 글을 올렸습니다.황 전 총리와 김 전 비서관은 비상계엄 선포 이튿날인 12월 4일 새벽 0시 1분, 0시 12분, 0시 20분에도 1분 안팎으로 통화한 사실이 함께 드러났습니다.황 전 총리는 이후 '우원식 국회의장과 한동훈 국민의힘 대표를 체포하라'는 글을 올렸습니다.검찰 기획통인 김 전 수석(사법연수원 18기)이 법무부 기획조정실장으로 재직했을 당시, 공안검사 출신으로 대형 로펌의 변호사로 일하던 황교안 전 총리(13기)는 박근혜 정부 법무부 장관으로 임명됐습니다.이후 황 전 총리의 장관 시절에 김 전 수석은 법무부 검찰국장, 차관을 지내며 보좌한 바 있습니다.특검팀은 체포·압수수색영장 집행 과정에서도 황 전 총리가 지지자들을 선동해 저지하려 했다고 공소장에 적었습니다.특검팀이 지난달 12일 영장을 집행하려 하자 황 전 총리가 자신의 유튜브 채널에 '긴급! 비상! 모두 나와주세요!'라는 글을 올려 지지자들의 결집을 촉구했다는 겁니다.당시 황 전 총리 지지자들은 검사와 수사관들을 에워싸고 '공무원 신분증을 제시하라', '중국 사람이냐'며 고성을 지르면서 영장 집행을 방해한 것으로 조사됐습니다.한편, 국가안보실 인사 개입 의혹으로 특검이 기소한 윤재순 전 대통령실 총무비서관은 2023년 8월 'A 중령의 부친이 (윤석열) 대통령과도 친분이 있다.윗선으로부터의 부탁이다'라고 말하며 임기훈 당시 국방비서관에게 인사 청탁을 한 것으로 드러났습니다.특검팀은 윤 전 비서관과 임종득 국민의힘 의원에 대한 직권남용 등 혐의 공소장에서 이같이 밝혔습니다.윤 전 비서관은 비슷한 시기 총무비서관실 인사 담당 행정관을 통해 '안보실 국가위기관리센터 파견 근무자를 늘려줄 테니 A 중령을 파견 근무자로 선발해달라'는 취지로 지시한 것으로 파악됐습니다.윤 전 비서관은 인사팀 행정관에게 'A 중령이 육사 출신이 아니라 진급에서 계속 밀린다고 한다.대통령실이나 안보실에 가면 진급이 잘 될 것 같으니 그쪽에 넣어달라 한다'며 이력서를 건네기도 한 것으로 조사됐습니다.당시 안보실 2차장이었던 임 의원도 이 같은 인사를 승인한 것으로 드러났습니다.당시 해당 센터장이 반대하고 나서자, 임 의원은 'A 중령을 뽑을 수밖에 없다.거부할 수 없는 상황'이라고 말했다고 특검팀은 공소장에 적었습니다.