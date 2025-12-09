뉴스

도전! PGA…"반짝 스타로 끝나지 않겠습니다!"

서대원 기자
작성 2025.12.09 21:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

올해 KPGA 투어 4관왕에 오르며 국내 무대를 평정한 옥태훈 선수가 미국 PGA투어 진출에 도전합니다.

반짝 스타로 끝나지 않겠다며 더 큰 꿈을 향해 뛰는 옥태훈 선수를 서대원 기자가 만났습니다.

<기자>

옥태훈은 모레(11일)부터 미국 플로리다에서 열리는 PGA 투어 퀄리파잉 스쿨 최종전에 출전합니다.

올해 KPGA 투어 대상 수상자 자격으로 예선을 거치지 않고 최종전에 나서지만, 176명 중 상위 5위 안에 들어야 해 말 그대로 '바늘구멍'을 뚫어야 합니다.

[옥태훈 : (PGA 퀄리파잉 스쿨) 5등 안에 들기가 정말 많이 힘들고 경쟁도 많이 치열할 텐데, 또 그만큼 자신도 있다 보니까 준비한 대로 잘만 하면 좋은 성적 있지 않을까 싶어요.]

혹시 이번에 실패하더라도 꿈을 향한 도전을 이어갈 생각입니다.

[옥태훈 : 너무 꿈의 무대이기도 하고, 무조건 도전할 생각이고요. 꼭 PGA 갈 수 있도록 끝까지 파이팅 해보겠습니다.]

옥태훈은 지난 6월 가장 오랜 역사와 전통의 KPGA 선수권에서 마지막 날 짜릿한 '샷 이글'과 함께 데뷔 7년 만의 KPGA 투어 첫 승을 따냈고,

[옥태훈 : 마지막 날 항상 무너지다 보니까, '넌 될 놈이고 잘할 거니까 할 수 있다!'만 계속 외치고 치자라고 마지막 라운드에 임했는데 잘 맞아떨어진 것 같아요.]

이를 신호탄으로 시즌 3승을 몰아쳐 다승과 상금, 대상에 평균타수까지 시즌 4관왕을 차지했습니다.

최고의 한 해를 보냈지만, 절대 안주하지 않겠다는 옥태훈은 더욱 희망찬 2026년과 그 이후를 약속했습니다.

[옥태훈 : 절대 '반짝 스타'가 되지 않고, 항상 잘할 순 없지만 꾸준한 옥태훈 프로의 모습을 보여 드리겠습니다.]

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 장현기)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지