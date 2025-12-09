'우군'에서 '레드팀'으로…존재감 키우는 이유

<앵커>



지난해 4월 총선 이후, 민주당의 우군으로 여겨지던 조국혁신당이 요즘 민주당이 추진하는 법안들에 잇따라 제동을 걸고 있습니다. 지방선거를 앞두고 차별화 전략에 나선 거라는 해석도 나옵니다.



민경호 기자입니다.



최근 민주당이 추진하는 법안들 가운데 조국혁신당이 수정 또는 철회가 필요하다며 제동을 걸고 나선 법안은, 내란전담재판부 설치법, 허위·조작 정보 근절법, 대통령실 주변 집회 금지법, 필리버스터 유지 요건 강화법, 혐오 표현 정당 현수막 금지법 등입니다.



위헌 소지를 윤석열 전 대통령 측이 악용할 수 있다, 표현과 집회시위의 자유가 위축될 수 있다, 소수정당 활동이 제한될 수 있다는 이유 등을 제시하면서 법안 수정을 요구하는 겁니다.



지난달 23일 취임한 조국 대표가 직접 나서 민주당 추진 법안의 문제점을 지적했습니다.



[조국/조국혁신당 대표 (SBS 편상욱의 뉴스브리핑) : 반대를 위한 반대가 아니라요, 이런 법안 자체의 취지는 이해가 되는데 실제 대한민국의 민주주의 발전을 위해서 문제가 있는 조항이 있는 것입니다.]



조 대표는 내년 6월 지방선거에서 완주를 넘어 존재감을 확실히 보이겠다는 뜻도 밝혔습니다.



[조국/조국혁신당 대표 (SBS 편상욱의 뉴스브리핑) : 위헌 소지가 없어지는 법안이 만들어지는 것처럼 다음 지방선거에서도 지방자치, 지방균형발전 이런 걸 위해서 어느 당이 더 잘하는지는 경쟁하는 것이 (지역 발전에 도움이 됩니다.)]



'민주당의 우군', '집권 야당'으로 불리던 혁신당이 범여권의 '레드팀'을 자처하는 건, 내년 지방선거를 앞두고, 일종의 차별화 전략으로도 풀이됩니다.



혁신당 인사들은 "지난 총선 때처럼 지역구는 민주당, 비례대표는 혁신당이란 구호를 지방선거에선 사용할 수 없다는 게 고민"이란 말을 많이 하고 있습니다.



국민의힘이 국회 본회의에서 필리버스터에서 나서는 경우, 민주당이 강제종료하려면 혁신당 협조가 필요하다는 점 등에서 혁신당 운신의 폭이 넓어지고 있다는 분석이 정치권에선 나옵니다.



