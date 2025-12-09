뉴스

'개인 마이크'까지 등장…고성 얼룩진 국회

박찬범 기자
작성 2025.12.09 20:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

올해 정기국회 마지막 날인 오늘(9일)도, 국회는 고성과 막말로 얼룩졌습니다. 국민의힘은 민주당의 입법 폭주를 알리겠다며 필리버스터에 나섰고, 민주당은 쟁점이 없는 법안까지 발목 잡는 건 민생 파괴라고 반발했습니다.

박찬범 기자의 보도입니다.

<기자>

오늘 오후 국회 본회의.

여야 사이에 이견이 없는 비 쟁점 법안들이 상정됐는데도, 국민의힘은 법안 59건에 대해 합법적 의사진행 방해인 무제한 토론, 즉, '필리버스터'를 신청했습니다.

필리버스터를 통해서 내란전담재판부 설치법 등 민주당이 추진하는 쟁점 법안들의 부당성을 알리겠다는 겁니다.

[송언석/국민의힘 원내대표 : 헌정 기본질서가 완전히 파괴되고 붕괴되는 것, 국민들께 소상히 알려드리는 그런 차원에서….]

첫 번째 주자는 나경원 의원.

본회의 의사진행에 따른 법안인 가맹사업법 개정안을 토론하는 대신, 민주당의 사법개혁 법안들 비판에 필리버스터 시간을 할애했습니다.

[나경원/국민의힘 의원 : 삼권분립을 파괴하는 입법 내란 세력이라고 말씀을 드립니다, 여러분.]

그러자 우원식 국회의장은 법안과 상관없는 발언이 반복되면 마이크를 끄겠다고 경고했습니다.

[우원식/국회의장 : 의제 내 발언을 하세요.]

나 의원이 발언을 그대로 이어가자, 결국, 마이크가 꺼졌고, 여야 간 고성이 터졌습니다.

[우원식/국회의장 : 더 이상 발언권을 드릴 수 없습니다.]

국민의힘이 따로 준비한 무선 마이크까지 본회의장에 등장했는데,

[개인 마이크 사용하지 마세요!]

민주당은 쟁점이 없는 법안까지 볼모로 잡는 "민생 파괴"라고 비판했습니다.

[정청래/민주당 대표 : 민생 발목 잡기를 넘어서 민생 쿠데타입니다.]

사법개혁 법안을 연내 통과시키겠다는 민주당과 최대한 필리버스터를 통해서 저지에 나서겠다는 국민의힘의 연말 대치가 본격화하고 있습니다.

(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 이소영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지