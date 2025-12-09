'개인 마이크'까지 등장…고성 얼룩진 국회

<앵커>



올해 정기국회 마지막 날인 오늘(9일)도, 국회는 고성과 막말로 얼룩졌습니다. 국민의힘은 민주당의 입법 폭주를 알리겠다며 필리버스터에 나섰고, 민주당은 쟁점이 없는 법안까지 발목 잡는 건 민생 파괴라고 반발했습니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



오늘 오후 국회 본회의.



여야 사이에 이견이 없는 비 쟁점 법안들이 상정됐는데도, 국민의힘은 법안 59건에 대해 합법적 의사진행 방해인 무제한 토론, 즉, '필리버스터'를 신청했습니다.



필리버스터를 통해서 내란전담재판부 설치법 등 민주당이 추진하는 쟁점 법안들의 부당성을 알리겠다는 겁니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 헌정 기본질서가 완전히 파괴되고 붕괴되는 것, 국민들께 소상히 알려드리는 그런 차원에서….]



첫 번째 주자는 나경원 의원.



본회의 의사진행에 따른 법안인 가맹사업법 개정안을 토론하는 대신, 민주당의 사법개혁 법안들 비판에 필리버스터 시간을 할애했습니다.



[나경원/국민의힘 의원 : 삼권분립을 파괴하는 입법 내란 세력이라고 말씀을 드립니다, 여러분.]



그러자 우원식 국회의장은 법안과 상관없는 발언이 반복되면 마이크를 끄겠다고 경고했습니다.



[우원식/국회의장 : 의제 내 발언을 하세요.]



나 의원이 발언을 그대로 이어가자, 결국, 마이크가 꺼졌고, 여야 간 고성이 터졌습니다.



[우원식/국회의장 : 더 이상 발언권을 드릴 수 없습니다.]



국민의힘이 따로 준비한 무선 마이크까지 본회의장에 등장했는데,



[개인 마이크 사용하지 마세요!]



민주당은 쟁점이 없는 법안까지 볼모로 잡는 "민생 파괴"라고 비판했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 민생 발목 잡기를 넘어서 민생 쿠데타입니다.]



사법개혁 법안을 연내 통과시키겠다는 민주당과 최대한 필리버스터를 통해서 저지에 나서겠다는 국민의힘의 연말 대치가 본격화하고 있습니다.



