또 망언…다카이치 "독도는 일본 고유 영토"

다카이치 일본 총리가 독도는 일본 영토라는 망언을 쏟아냈습니다.



이런 억지 주장은 이번이 처음이 아닌데, 우리 정부는 독도는 영유권 분쟁이 존재하지 않는, 대한민국 고유의 영토라며 단호하고 엄중히 대응하겠다고 밝혔습니다.



김수영 기자가 보도합니다.



오늘(9일) 일본 중의원 예산위원회.



자민당 의원이 한국이 독도를 불법적으로 점거하고 있다며 당당하게 대응하라고 요구하자 다카이치 총리는 이렇게 말했습니다.



[다카이치/일본 총리 : (다케시마는) 국제법상으로도 명백히 일본의 고유영토라는 기본 입장에 근거해 의연하게 대응할 것이라는 데 변함이 없습니다.]



다카이치 총리는 지난달에도 일본 의회에서 독도가 일본 영토라고 말한 바 있는데, 오늘 또다시 억지 주장을 되풀이한 겁니다.



우리 대통령실은 "독도는 역사적, 지리적, 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토이며 독도에 대한 영유권 분쟁은 존재하지 않는 바, 일본의 어떠한 부당한 주장도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.



다만, 주한 일본 외교관을 불러 따지는 '초치'는 따로 하지 않았습니다.



일본 총리가 의회에서 한 독도 관련 발언은 통상 일본 국내 정치용이란 게 우리 외교가의 시각입니다.



일본 정부 인사들의 독도 관련 억지 주장이 나오면, 우리 외교부는 주한 일본공사 등을 초치해서 항의해 왔지만, 의회 발언에는 통상 그렇게 하진 않았던 걸로 전해졌습니다.



이재명 대통령이 다음 달 중순 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현을 방문해 한일 정상회담을 여는 방안을 추진 중인 걸로 알려진 가운데, 다카이치 총리의 독도 망언이 어떤 영향을 미칠지 주목됩니다.



