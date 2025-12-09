입장 밝힌 조세호 "방송 하차…조폭 사업과는 무관"

<앵커>



논란의 중심에 선 유명 연예인들이 활동을 중단하고 있는 가운데, 조직폭력배와 밀접한 관계라는 의혹이 제기된 조세호 씨도 출연 중인 TV 프로그램에서 하차했습니다. 조 씨는 실망을 드려 사과드린다면서도, 조직폭력배 사업과 무관하다고 의혹을 부인했습니다.



보도에 장민성 기자입니다.



<기자>



방송인 조세호 씨는 최근 한 남성과 찍힌 사진이 공개되면서 논란이 일었습니다.



사진 속 남성이 여러 불법 도박사이트를 운영하는 조직폭력배란 겁니다.



조 씨가 이 남성이 실질적으로 소유한 프랜차이즈 업체의 홍보를 도와주고 비싼 선물을 받았다는 주장도 제기됐습니다.



조 씨는 오늘(9일) SNS에 입장문을 올리고 "여러 지방 행사에서 다양한 사람들을 만나게 됐다"며 "주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데, 어렸던 마음에 성숙하지 못했다"고 적었습니다.



"시청자에게 불편함과 실망감을 느끼게 해 반성하고 사과드린다"면서 본인이 출연하는 예능 프로그램에서 물러난다고 밝혔습니다.



그러면서도 "제기된 의혹은 전혀 사실이 아니"라며 "필요한 절차를 통해 바로잡을 계획"이라고 덧붙였습니다.



조 씨 소속사도 "조 씨는 의혹이 제기된 조직폭력배의 사업과 일체 무관하고, 사업 홍보를 목적으로 금품을 수수했다는 주장 역시 사실이 아니"라고 강조했습니다.



"오해를 해소하고 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응을 보다 더 신속하고 강경하게 진행할 예정"이라고 했습니다.



조 씨의 방송 하차 소식에 처음 의혹을 제기했던 폭로자는, "쉽지 않은 하차 결단에 존중과 박수를 보낸다"면서 "의혹과 관련된 자료들은 외부에 공유하지 않고 보관할 예정"이라는 글을 SNS에 올렸습니다.



금품 수수 의혹과 관련한 경찰 고발 사건은 현재 없는 것으로 확인됐습니다.



조 씨 측이 법적 대응을 예고한 만큼, 소송 과정에서 구체적인 폭로 자료가 공개될 가능성은 있습니다.



(영상취재 : 김남성, 영상편집 : 김종태)