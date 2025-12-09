"불면 죽인다는 협박"…"공식 논의된 바 없다"

<앵커>



이재명 대통령 발언에 대해, 국민의힘에서는 통일교가 민주당 쪽에 돈을 준 걸 불면 죽이겠다는 협박이라는 말이 나왔습니다. 통일교가 전현직 민주당 의원에게 금품을 지원했다는 의혹이 불거지면서, 이 대통령이 입막음에 나선 것이란 주장입니다. 민주당 지도부는 해당 의혹에 대해 아직 당 차원으로 논의된 바가 없다며 신중한 반응을 보였습니다.



국민의힘 한동훈 전 대표는 이재명 대통령의 '종교단체 해산' 발언을 '공개 협박'이라고 주장했습니다.



내일(10일), 윤영호 전 통일교 세계본부장의 1심 결심 공판을 앞두고, 통일교의 전현직 민주당 의원에 대한 금품 지원 의혹이 불거진 가운데, 이 대통령이 직접 입막음에 나선 것이나 다름없다는 주장입니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 : 통일교가 민주당 쪽 준 돈 불면 죽이겠다, 저는 이런 저열한 공개적 협박이라고 생각합니다. 무슨 마피아 영화 찍습니까?]



장동혁 대표도 "민주당에 불리한 증언들이 나오자 공개 겁박한다"고 SNS에 썼습니다.



국민의힘은 민중기 특검이 민주당 측은 수사하지 않는 선택적인 편파 수사를 통해서 직권 남용을 했다고 주장하며 민 특검 본인과 수사팀 전원을 고발하겠다고 거듭 밝혔습니다.



[송언석/국민의힘 원내대표 : 똑같은 의혹을 갖고 국민의힘은 중앙당사까지 쳐들어와서 압수수색을 하고 중진 의원까지 구속시키고 더불어민주당은 조서에도 남기지 않고.]



민주당 지도부는 사실 관계 파악이 우선이라는 입장입니다.



[김현정/민주당 원내대변인 : (당 차원의 진상조사 하실 계획이 있는지?) 공식적으로 논의된 바 없고, 당 차원에서 논의돼야 하지 않을까 싶습니다.]



민주당 박지원 의원은 "공격이 최선의 방어"라며 "민주당에도 통일교의 검은손이 들어왔다면, 파헤쳐야 한다"며 당 지도부의 적극적 대응을 주문하기도 했습니다.



박상혁 원내소통수석부대표는 "수사 상황에 따라 여러 사항이 특정된다면, 당이 대응하게 될 것"이라고 밝혔습니다.



