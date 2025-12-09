트럼프 "엔비디아 H200 중국 수출 허용"…중국 "양국 협력해야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 'H200'의 중국 수출을 허용한다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "나는 시진핑 중국 국가주석에게 미국이 강력한 국가 안보를 계속 유지할 수 있다는 조건으로 엔비디아가 중국 및 다른 국가의 승인된 고객에게 H200 제품을 출하하는 것을 허용할 것이라고 통보했다"고 밝혔습니다.이에 대해 "시 주석은 긍정적으로 반응했다"고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "(H200 판매액의) 25%는 미국에 지불될 것"이라며 "이 정책은 미국의 일자리를 지원하고 미국의 제조업을 강화하며 미국 납세자들에게도 도움이 될 것"이라고 말했습니다.다만, 엔비디아의 최첨단 AI 칩인 '블랙웰'과 곧 출시 예정인 '루빈'은 이번 합의에 포함되지 않는다고 트럼프 대통령은 설명했습니다.H200은 최신 '블랙웰' 기반 GPU(그래픽처리장치)보다는 뒤처지지만, 현재 중국 수출이 승인된 저사양 칩 'H20'과 견주면 압도적으로 우월한 성능 격차를 보입니다.트럼프 대통령은 "상무부가 세부 사항을 마무리 중이며, 이와 같은 방식의 접근은 AMD, 인텔, 그리고 다른 위대한 미국 기업들에도 적용될 것"이라고 밝혔습니다.중국은 양국 협력이 중요하다는 원칙적 입장을 표명했습니다.궈자쿤 중국 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 중국이 H200칩의 판매를 허가할 것인지, 트럼프 대통령과 시 주석 간 연락이 언제 있었는지 등에 관한 질문에 즉답하지 않은 채 "우리는 관련 보도에 주목했다"면서 "중국은 중미가 협력을 통해 호혜 윈윈을 실현해야 한다고 일관되게 주장해왔다"고 말했습니다.미국은 전임 조 바이든 행정부 시절인 2022년 최첨단 AI 칩을 중국에 수출할 수 없도록 하는 수출 통제 규제를 도입했습니다.올해 출범한 트럼프 행정부도 엔비디아 블랙웰이 중국의 손에 들어갈 경우 AI 분야에서 미국의 우위가 흔들릴 수 있다고 판단해 수출을 제한했습니다.그러나 중국이 '첨단 기술 자립자강'을 목표로 국산 고성능 반도체 개발·생산에 나서고 성과도 하나씩 나오자 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 어느 정도 성능을 낮춘 블랙웰 수정 버전을 통해 중국 시장을 공략해야 한다고 트럼프 대통령을 설득해왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)