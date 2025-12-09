캣츠아이 'Gnarly', 美 뉴욕타임스 선정 '올해의 노래' 2위

글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 미국 문화·예술·미디어 전반에 걸쳐 최고의 인물과 작품을 선정한 뉴욕타임스(The New York Times) 연말 결산 2개 목록에 이름을 올렸다.



뉴욕타임스는 7일(이하 현지시간) '베스트 오브 2025(Best of 2025)'를 발표했다. 이 가운데 KATSEYE의 두 번째 EP 수록곡 'Gnarly(날리)'가 '올해의 노래(Best Songs of 2025)' 부문 2위를 차지했다. 뉴욕타임스는 "'Gnarly'의 불협화음과 기계음의 심포니는 실험, 세계화, 해체, 그리고 축제 그 자체"라며 이 곡이 지닌 독창성과 장르 확장성을 높이 평가했다.



'Gnarly'는 하이퍼팝(Hyper-pop) 장르에 댄스와 펑크 요소를 가미한 곡이다. 프로듀서 핑크 슬립(Pink Slip), 팀 랜돌프(Tim Randolph), 방시혁("hitman" bang), 슬로우 래빗(Slow Rabbit) 등 글로벌 히트 메이커들이 힘을 합쳐 과감하고 실험적인 사운드를 만들어내 지난 4월 음원 공개 당시 센세이션을 일으켰다.



음악만 주목받은 것이 아니다. KATSEYE는 '올해 가장 스타일리시한 67인(The Most Stylish People of 2025)' 명단에도 포함됐다. 팝스타 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter), 일본 야구선수 오타니 쇼헤이(Shohei Ohtani) 등과 어깨를 나란히 했다. 뉴욕타임스는 KATSEYE가 미국 의류 브랜드 갭(Gap)과 함께한 캠페인 'Better in Denim(베터 인 데님)'을 언급하며, 이들의 다양성과 포용력을 주목했다.



뉴욕타임스는 "KATSEYE가 데뷔 1년 만에 그래미 어워드 수상 후보에 오를 만큼 스타일과 자기표현의 새로운 기준을 세웠다"라고 전했다. 실제 이들은 내년 2월 1일 개최되는 '제68회 그래미 어워드'의 '베스트 뉴 아티스트(Best New Artist)', '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo/Group Performance)' 두 부문 수상 후보에 올라 있다.



KATSEYE는 올 한 해 글로벌 영향력을 대폭 확장했다. 이들의 EP 'BEAUTIFUL CHAOS(뷰티풀 카오스)'는 미국 '빌보드 200' 4위(7월 12일 자)를 찍었고, 수록곡 'Gabriela(가브리엘라)'는 '핫 100' 최고 순위 31위(11월 29일 자)에 올랐다. 'Gnarly' 역시 빌보드 '핫 100'에 90위(6월 21일 자)로 진입한 뒤 차트 순위권에 꾸준히 오르내리며 사랑받고 있다.



KATSEYE는 'K-팝 방법론'에 기반한 오디션 프로젝트 '드림아카데미'를 통해 결성된 팀으로, 작년 6월 미국에서 데뷔했다. 하이브 방시혁 의장이 주도한 '멀티 홈, 멀티 장르(Multi-home, multi-genre)' 전략의 대표적 성공 사례로 꼽히는 이들은 현재 북미투어 'BEAUTIFUL CHAOS'로 팬들을 만나고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)