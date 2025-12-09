타이완, 한국에 '중국(타이완)' 표기 정정 재촉구…무역적자도 거론

▲ 한국의 전자입국신고서 화면

한국의 전자입국신고서(E-Arrival Card)에 타이완이 '중국(타이완)'이라고 표기된 것과 관련해 타이완 정부가 재차 정정을 촉구했습니다.현지시간으로 오늘(9일) 타이완 중앙통신사에 따르면 타이완 외교부의 류쿤하오 동아시아·태평양사(司·한국 중앙부처 '국'에 해당) 부사장(부국장)은 이날 정례 브리핑에서 한국의 전자입국신고서의 '출발지'와 '목적지' 항목에 타이완이 '중국(타이완)'이라고 표기된 것에 대해 한국 측에 가장 신속하게 시정할 것을 재차 촉구한다고 밝혔습니다.류 부사장은 부적절한 표기에 대해 심각한 우려를 표명하면서 한국 정부에 최대한 빨리 고쳐 달라고 요구했습니다.류 부사장은 이어 "타이완과 한국은 경제·무역, 문화, 관광, 인적 교류에서 밀접한 관계를 유지해왔으며 양국 간 수십 년의 우의를 중요하게 생각한다"라면서도 "한국 정부와의 관계를 전면적으로 검토하고 있으며 실행 가능한 대응 방안을 마련하고 있다"고 말했습니다.앞서 타이완 외교부는 타이완인들이 신고 절차상 혼란과 불편을 겪을 수 있다며 최근 주한 타이완대표부를 통해 한국 정부에 수정을 요구한 바 있습니다.류 부사장은 또 "한국 측이 타이완의 요구와 입장을 충분히 이해했을 것이라고 믿는다"라며 "오랫동안 민간에서 이어져 온 우호의 관계를 바탕으로 부적절한 표기를 바로잡는 조치를 통해 한국 정부가 대등한 성의를 보여주기를 바란다"고 덧붙였습니다.그러면서 대(對)한국 무역적자 상황도 거론했습니다.류 부사장은 "타이완과 한국 무역에서 거액의 무역 적자가 존재하는 상황에 주목하고 있다"며 "이는 양국 관계가 여전히 비대칭적인 것을 보여준다"고 주장했습니다.지난해 1∼10월 타이완의 무역 상대국 중 적자 1위를 일본을 제치고 한국이 차지했다고 현지 매체들이 보도했습니다.한편, 타이완의 공식 국호는 '중화민국'(中華民國, Republic of China, ROC)이며 타이완 내 독립 성향 진영은 '타이완'(臺灣)이라는 단일 표현을 선호하기도 합니다.국제사회에서는 타이완을 가리킬 때 '차이니즈 타이베이'(Chinese Taipei)라는 표현도 사용합니다.(사진=CNA 캡처, 연합뉴스)