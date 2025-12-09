계속되는 '탈팡'…이용자 닷새 만에 2백만 명 감소

쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태 이후 이른바 '탈팡'이 이어지고 있는 것으로 나타났습니다.



지난 토요일인 6일 기준으로 쿠팡의 일간 활성 이용자는 1천594만 746명으로 집계됐습니다.



이는 역대 최대 일간 이용자를 기록한 지난 1일 이후 닷새 만에 204만 명 넘게 줄어든 수치입니다.



쿠팡의 일간 이용자 규모는 지난달 30일 사상 처음으로 1천700만 명대를 넘어선 뒤, 이달 4일 1천600만 명대로 감소했고 6일에는 1천500만 명대로 더 줄었습니다.



---



그동안 과잉 진료와 실손보험 누수 논란이 끊이지 않았던 '도수치료'가 건강보험 체계 안으로 들어와 환자 본인 부담금이 대폭 늘어납니다.



보건복지부는 도수치료와 방사선온열치료, 경피적 경막외강 신경성형술 등 3개 항목을 '관리급여' 대상으로 지정했습니다.



이에 따라 이들 항목은 앞으로 건강보험 적용을 받게 되고, 구체적인 가격과 급여 기준은 건강보험정책심의위원회 의결을 거쳐 최종 확정됩니다.



당초 함께 검토됐던 체외충격파 치료와 언어치료는 추후 다시 논의하기로 했습니다.