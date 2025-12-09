태안화력 IGCC 화재 1시간 만에 초진…2명 병원 이송

▲ 9일 오후 2시 43분쯤 충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 폭발음과 함께 불길이 치솟고 있는 모습

오늘(9일) 오후 2시 43분쯤 충남 태안군 원북면 태안화력발전소에서 폭발음과 함께 불이 났다는 신고가 119에 접수됐습니다.'발전소 후문 쪽에서 폭발음과 함께 불길이 치솟고 있다'는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 70여 명과 장비 30여 대를 투입해 약 1시간 만인 오후 3시 49분쯤 큰 불길을 잡았습니다.이 사고로 작업자 2명이 2도 화상을 입어 병원으로 이송됐지만 생명에 지장은 없는 것으로 확인됐습니다.다른 근로자들은 대피한 가운데 추가 인명피해는 없는 것으로 전해졌습니다.소방 당국은 석탄가스화 복합발전설비(IGCC) 건물 1층에서 열교환기 버너를 교체하는 과정에서 폭발 사고가 난 것으로 추정하고 있습니다.추가 폭발 위험이나 연소 확대 우려는 없는 것으로 소방 당국은 보고 있습니다.태안화력 관계자는 "IGCC 배관에서 화재가 발생한 것으로 보고 있다"며 "사고 발생 직후 태안소방서에 신고했고 발전소 내부 자체 화재 진압·응급 구조 인력을 투입해 현장 통제를 했다"고 말했습니다.태안화력 내 IGCC 화재는 이번이 두 번째로, 2023년 1월 이후 약 3년 만에 다시 발생했습니다.지난번 사고 때 소방 당국은 대응 1단계를 발령해 화재를 진압했고 인명피해는 없었습니다.IGCC는 석탄을 고압 연소시켜 얻은 합성가스를 연료로 해 전기를 생산하는 설비로, 2016년 8월 준공됐습니다.준공 당시 세계 최대 규모(380㎿급)인 데다 발전효율은 42%로 세계 최고라는 평가를 받았습니다.경찰과 소방 당국은 완전진화하는 대로 자세한 화재 원인을 조사할 예정입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)