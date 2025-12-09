'원전 16기 규모' 용인 반도체 클러스터…"지방 이전해야"

<앵커>



용인 반도체 클러스터에 전력을 공급하기 위해 전북에서도 대규모 송전선로 건설이 추진되면서, 주민들의 반발이 커지고 있는데요. 이른바 지산지소 원칙을 실현하기 위해 용인 반도체 클러스터를 지방으로 이전해야 한다는 주장이 이어지고 있습니다.



정원익 기자입니다.



<기자>



SK하이닉스와 삼성전자 반도체 공장이 들어설 예정인 용인 반도체 클러스터에는 원전 16기 규모에 해당하는 최대 16GW의 전력이 필요합니다.



이미 수도권의 전력 수요가 많은 상황에서 용인까지 추가 전력이 필요해지자 전국 곳곳에 송전선로 건설이 추진되면서 주민 갈등도 잇따르고 있습니다.



이에 따라 에너지를 생산하는 지역에 공장을 배치해야 한다는 이른바 지산지소 요구가 거세지고 있습니다.



특히, 용인 클러스터의 경우 이미 첫삽을 뜬 SK하이닉스 공장을 제외하더라도 내년 착공 예정인 삼성전자 공장만큼은 지방 이전이 필요하다는 지적이 계속되고 있습니다.



[석광훈/에너지전환포럼 전문위원 : (수도권은) 이미 기존의 전력망이 구조적으로 한계에 도달했기 때문에 대형 산업 수요를 지방으로 사실은 분산시켜야 되는.]



후보 지역 가운데는 새만금이 가장 유력하다는 평가입니다.



삼성전자 이전이 현실적으로 어렵다면 용인의 1단계 사업은 유지하되 2단계와 3단계 사업은 호남과 영남으로 분산해야 한다는 의견도 나왔습니다.



[박상인/서울대 행정대학원 교수 : 호남과 영남 지역에서 가장 최적의 후보지가 어디가 될 수 있는지에 대해서 지역하고 정부, 지자체와 같이 해서 지금 정할 필요가 있다는 겁니다.]



대규모 송전선로 건설을 줄이고 지산지소 실현을 위한 논의가 활발해지면서 전북도 차원의 전략적 대응이 필요하다는 지적이 커지고 있습니다.



(영상취재 : 유지영 JTV)



JTV 정원익