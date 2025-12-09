미, '문명 소멸' 경고에…EU "내정간섭 멈춰라" 반발

<앵커>



미국 빅테크 기업에 대한 규제를 둘러싸고 미국과 유럽 간 신경전이 가열되고 있습니다. 유럽이 '문명 소멸' 위기에 빠졌다는 미국 정부의 비판에 유럽연합은 내정간섭 멈추라며 반발했습니다.



소셜미디어 X에 대한 유럽연합 EU의 과징금 부과 결정에 X의 최대주주 일론 머스크가 발끈했습니다.



정부가 국민을 잘 대표하려면 주권이 개별 국가에 있어야 한다며 'EU 해체'를 주장하고 나선 겁니다.



EU는 지난 5일 X의 유료 인증마크인 '블루체크'가 이용자를 기만하고 광고 투명성과 데이터 접근 권한도 기준에 미달한다며 X에 1억 2천만 유로, 우리돈 2천억 원이 넘는 과징금을 부과했습니다.



같은 날 미국 트럼프 행정부는 새 국가안보전략을 발표하며, 유럽이 과도한 규제와 대규모 이민 등으로 쇠퇴하고 있다며 강한 불신을 드러냈습니다.



현 상황이 '문명 소멸'로 이어질 수 있단 전망까지 내놨습니다.



EU는 강력 반발했습니다.



사실상 내정간섭이라며, 미국 측에 위협을 멈추라고 경고했습니다.



[안토니우 코스타/EU 정상회의 상임의장 : 미국이 유럽 시민을 대신해 어떤 정당이 옳고 그른지 선택할 수는 없습니다.]



트럼프 행정부와 머스크는 미국 빅테크 기업에 대한 규제를 무역 분쟁을 넘어 '표현의 자유 억압'으로 규정하고 있습니다.



하지만 EU는 디지털 플랫폼을 기반으로 영향력을 확대하고 있는 유럽 내 극우 세력을 지원하려는 트럼프 행정부, 머스크의 정치적 동기가 민주주의 근간을 흔들고 있다며, 정면 충돌하는 양상입니다.



서방 언론에선 미국과 유럽의 갈등을 두고 '대서양 동맹의 파경'.



'사실상의 이혼'이라는 표현까지 등장했습니다.



미국의 압박에도 불구하고, EU는 지난 4일에도 또 다른 빅테크 기업 메타가 자사 메신저 왓츠앱에서 타사 AI 챗봇을 차단했다며 반독점 조사에 착수했다고 발표했습니다.



지난 2023년에도 EU는 메타가 유럽 내 이용자들의 개인정보를 동의 없이 미국으로 전송했다며 약 12억 유로, 1조 7천억 원의 벌금을 부과하기도 했습니다.



