뉴스

장동혁 "국무회의를 '종교탄압 토론회'로 만들어"

박찬범 기자
작성 2025.12.09 16:06 조회수
▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령이 국무회의에서 '종교단체 해산'을 언급한 것을 두고 강하게 비판했습니다.

장 대표는 오늘(9일) 자신의 SNS에 "이재명 대통령이 '해산이 가능하냐, 재산은 정부에 귀속되냐, 해산 권한은 주무관청에 있는 것 아니냐' 등을 줄줄이 이야기하며 민생문제 논의하기도 바쁜 국무회의 시간을 '종교탄압 토론회'로 만들어 놓았다"고 적었습니다.

이어 "이재명 정권과 민주당에 불리한 증언들이 쏟아져 나오자, '더 말하면 씨를 말리겠다'고 공개적으로 (통일교를) 겁박한 것"이라고 주장했습니다.

장 대표는 또 "이재명 대통령은 '정치 개입하고 불법 자금으로 이상한 짓'을 했다고 비난했는데, 그 '이상한 짓'으로 이익을 본 당사자는 바로 이 정권과 민주당 사람들"이라고 주장하면서 "통일교가 해산되어야 한다면, 민주당도 해산되어야 할 것"이라고 비꼬았습니다.

그러면서 "오물은 아무리 덮어놓아도 냄새까지 막을 수는 없다"며 "모든 진실이 드러나는 날, 이재명 대통령과 민주당이 또 어떤 궤변을 늘어놓을지 궁금하다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지