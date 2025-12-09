장동혁 "국무회의를 '종교탄압 토론회'로 만들어"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령이 국무회의에서 '종교단체 해산'을 언급한 것을 두고 강하게 비판했습니다.장 대표는 오늘(9일) 자신의 SNS에 "이재명 대통령이 '해산이 가능하냐, 재산은 정부에 귀속되냐, 해산 권한은 주무관청에 있는 것 아니냐' 등을 줄줄이 이야기하며 민생문제 논의하기도 바쁜 국무회의 시간을 '종교탄압 토론회'로 만들어 놓았다"고 적었습니다.이어 "이재명 정권과 민주당에 불리한 증언들이 쏟아져 나오자, '더 말하면 씨를 말리겠다'고 공개적으로 (통일교를) 겁박한 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 또 "이재명 대통령은 '정치 개입하고 불법 자금으로 이상한 짓'을 했다고 비난했는데, 그 '이상한 짓'으로 이익을 본 당사자는 바로 이 정권과 민주당 사람들"이라고 주장하면서 "통일교가 해산되어야 한다면, 민주당도 해산되어야 할 것"이라고 비꼬았습니다.그러면서 "오물은 아무리 덮어놓아도 냄새까지 막을 수는 없다"며 "모든 진실이 드러나는 날, 이재명 대통령과 민주당이 또 어떤 궤변을 늘어놓을지 궁금하다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)