[현장영상] "굉장한 타이밍" 아오모리 강진 직전 내각부가 업로드 한 건

작성 2025.12.09 18:45 조회수
일본 동부 아오모리현 앞바다에서 규모 7.5의 강진이 발생한 가운데, 수 시간 전 지진 발생을 예측한 일본 내각부 유튜브 영상이 화제가 되고 있습니다. 

이 채널은 영상을 통해 수 시간 뒤 발생하는 지진의 진원 등을 거의 정확히 예측하면서 "일본 해구·치시마 해구를 따라 발생하는 거대지진에서 광범위하고 막대한 피해가 예상된다"고 밝혔는데요.

현지 누리꾼들은 "굉장한 타이밍에 동영상을 올리고 있었군요" "어떤 도시 전설보다 완전한 예언 동영상"  "진원도 완벽하게 맞다" 등의 반응을 보이고 있습니다. 

(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희   / 디자인: 이수민 / 출처: 일본 내각부 유튜브 /  제작: 디지털뉴스부)
