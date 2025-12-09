뉴스

아리랑 1호·국내 1호 연구원자로, 국가과학유산 됐다

박세용 기자
작성 2025.12.09 15:25 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
아리랑 1호·국내 1호 연구원자로, 국가과학유산 됐다
▲ 연구용 원자로 트리가 마크-2

우리나라 우주 개발의 초석이 된 '아리랑 위성 1호'의 예비 모델과 국내 최초의 원자로 등이 국가중요과학기술자료로 선정됐습니다.

국립중앙과학관은 오늘(9일) 중요 과학기술자료 11건에 대한 등록증 수여식을 열었습니다.

다목적실용위성 1호 준비행모델 (사진=항우연 제공, 연합뉴스)
▲ 다목적실용위성 1호 준비행모델

산업기술 분야에서는 우리나라가 처음으로 지구 전역을 독자 관측할 수 있는 능력을 갖추게 해준 '아리랑 1호 위성 준비행모델'과, 지난 1959년 도입된 한국 최초의 연구용 원자로 '트리가 마크-2'가 선정됐습니다.

또 기초과학 분야에서는 세계 5번째로 국제 표준에 진입한 '이터븀 광시계'와 한국 최초의 신규 혜성 발견 관측 자료 등이 이름을 올렸습니다.

이 밖에도 임진왜란 당시의 시한폭탄인 '비격진천뢰' 가운데 유일하게 뚜껑이 확인된 출토품과 남극 세종과학기지의 첫 월동 연구 활동 자료 등도 역사적 가치를 인정받았습니다.

국가중요과학기술자료 등록제는 과학기술적 가치가 높고 후대에 계승할 필요가 있는 유산을 체계적으로 보존하기 위해 지난 2019년부터 시행되고 있습니다.

(사진=한국원자력연구원 제공, 항우연 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지