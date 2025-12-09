아리랑 1호·국내 1호 연구원자로, 국가과학유산 됐다

▲ 연구용 원자로 트리가 마크-2

▲ 다목적실용위성 1호 준비행모델

우리나라 우주 개발의 초석이 된 '아리랑 위성 1호'의 예비 모델과 국내 최초의 원자로 등이 국가중요과학기술자료로 선정됐습니다.국립중앙과학관은 오늘(9일) 중요 과학기술자료 11건에 대한 등록증 수여식을 열었습니다.산업기술 분야에서는 우리나라가 처음으로 지구 전역을 독자 관측할 수 있는 능력을 갖추게 해준 '아리랑 1호 위성 준비행모델'과, 지난 1959년 도입된 한국 최초의 연구용 원자로 '트리가 마크-2'가 선정됐습니다.또 기초과학 분야에서는 세계 5번째로 국제 표준에 진입한 '이터븀 광시계'와 한국 최초의 신규 혜성 발견 관측 자료 등이 이름을 올렸습니다.이 밖에도 임진왜란 당시의 시한폭탄인 '비격진천뢰' 가운데 유일하게 뚜껑이 확인된 출토품과 남극 세종과학기지의 첫 월동 연구 활동 자료 등도 역사적 가치를 인정받았습니다.국가중요과학기술자료 등록제는 과학기술적 가치가 높고 후대에 계승할 필요가 있는 유산을 체계적으로 보존하기 위해 지난 2019년부터 시행되고 있습니다.(사진=한국원자력연구원 제공, 항우연 제공, 연합뉴스)