한국계 조니 김, 우주정거장서 245일 임무 마치고 지구 귀환

▲ 지구로 돌아온 우주비행사 조니 김

미국 항공우주국(NASA) 소속 한국계 우주비행사 조니 김(41)이 국제우주정거장(ISS)에서 8개월간의 임무를 마치고 지구로 돌아왔습니다 러시아 연방우주공사(로스코스모스)는 조니 김과 러시아 우주비행사 세르게이 리지코프, 알렉세이 주브리츠키를 태운 소유스 MS-27 우주선이 현지시간으로 오늘(9일) 지구로 귀환했다고 밝혔습니다.우주선은 카자흐스탄 제즈카즈칸에서 남동쪽으로 146㎞ 떨어진 초원 지대에 모스크바 현지시간으로 오늘 오전 8시 4분(한국시간 오후 2시 4분)에 착륙했습니다.세 우주비행사는 헬기를 타고 카자흐스탄 카라간다로 이동할 예정입니다.이어 조니 김은 미국 텍사스주 휴스턴으로, 러시아 우주비행사 2명은 러시아 스타시티 훈련 기지로 각각 귀환합니다.NASA와 로스코스모스는 2022년 7월 대체 운송 수단 확보 차원에서 우주선 좌석 교환 협정을 맺고 ISS를 오가는 자국의 우주선에 상대국의 우주비행사를 태워 왔습니다.조니 김은 지난 4월 8일 소유스 우주선을 타고 ISS에 도착해 245일간 NASA의 과학 연구·실험 등 임무를 수행했습니다.그는 ISS에 머무는 동안 지구 궤도를 3천920회 회전하며 약 1억 400만 마일(약 1억 6천737만㎞)을 비행했습니다.이번 임무는 조니 김이 2017년 NASA 우주비행사로 선발된 뒤 처음으로 맡게 된 우주 임무이자, 한국계 우주비행사가 우주에서 임무를 수행한 최초 사례입니다.(사진=NASA 유튜브 생중계 캡처, 연합뉴스)