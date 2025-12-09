부산항 북항 1부두 땅속서 100여 년 전 철도시설 흔적 발견

▲ 부산항 북항 1부두 땅속서 발견된 100여 년 전 철도시설 흔적

유네스코 세계유산 등재가 추진 중인 부산항 북항 1부두 땅속에서 100여 년 전 지은 것으로 보이는 철도시설 잔해와 근대 생활물품 등이 나왔습니다.오늘(9일) 부산시에 따르면 매장문화재 조사기관인 부경문물연구원이 지난 7∼11월 부산항 북항 1부두 옛 국제여객터미널 터와 인근 지역의 콘크리트를 걷어내고 땅속을 발굴 조사한 결과 1912년 일제가 지어 1950년대 미군이 사용한 것으로 보이는 철도시설 흔적이 발견됐습니다.이번에 발굴된 철도시설 흔적들은 100여 년 전 지어진 것으로 추정되는 승강장과 철로, 레일 침목, 잔교 역사, 접안시설 잔해 등입니다.또 일제강점기 일본인들이 쓴 것으로 보이는 가재도구와 생활 물품, 일본군과 미군이 쓴 것으로 추정되는 용품 등도 함께 나왔습니다.이번 발굴 조사는 부산항 북항 1부두의 세계유산 등재를 추진하는 부산시가 1부두의 역사적 가치를 알아보기 위해 진행됐습니다.부산항 북항 1부두는 우리나라 최초의 항만시설입니다.부산시 소유로 시 문화유산으로 등록돼 있으며, 피란 수도 부산 유산의 세계유산 등재 추진을 위한 핵심 유산 중 하나로 세계유산 잠정목록으로 등재돼 있습니다.부산시는 1부두 터에 국내외 신생기업 육성을 위해 부산항 북항 제1부두에 조성하는 '글로벌 창업허브 부산' 건립을 추진하고 있습니다.시는 오는 24일 부산 국가 유산위원회와 이번 사안을 논의할 예정입니다.(사진=부산시 제공, 연합뉴스)