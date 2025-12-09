뉴스

'탈팡족'을 잡아라…SGG닷컴 7% 적립 등 유통업계 들썩

고정현 기자
작성 2025.12.09 14:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
SSG 7club (사진=신세계그룹 제공, 연합뉴스)
▲ SSG 7club

쿠팡에서 대규모 개인정보 유출 사태가 발생하자 '탈팡족(쿠팡 탈퇴)'을 잡기 위한 유통 업계의 마케팅 전략이 봇물처럼 쏟아지고 있습니다.

SSG닷컴은 '장보기 결제 금액 7% 고정 적립'이란 파격 혜택을 앞세운 멤버십 '쓱세븐클럽'을 내년 1월 초 정식 출범시킵니다.

멤버십 가격과 혜택 구성은 내년 1월 초 확정될 계획인데, 결제 금액의 7%가 SSG머니로 자동 적립되고 이마트나 신세계백화점, 스타벅 스 등 신세계그룹 계열사 온오프라인 매장에서 현금처럼 사용이 가능합니다.

애초 SSG닷컴은 '쓱세븐클럽' 출범을 1월 이후로 생각했지만, 쿠팡 개인정보 유출 사태 이후 쿠팡 와우멤버십 탈퇴 조짐이 보이자 출시를 앞당긴 것으로 알려졌습니다.

11번가는 패밀리 결합 시 매월 할인·적립 혜택을 제공하는 무료 멤버십 '11번가플러스'를 운영하고 있는데, 현재 릴레이 할인과 온라인 최저가 행사 연말 감사제를 진행하고 있습니다.

오늘(9일) 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 6일 기준 쿠팡 일간 활성 이용자(DAU)는 1천594만 746명으로 집계됐습니다.

이는 역대 최대 일간 이용자를 기록한 지난 1일 1천798만 8천845명에 비해 204만 명 넘게 줄어든 수치입니다.

(사진=신세계그룹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
고정현 기자 사진
고정현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지