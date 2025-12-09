[자막뉴스] 박준현, 몸값 7억에 데려왔는데 어쩌나…"학폭 맞다" 결론 뒤집은 교육청

올해 한국프로야구 신인드래프트에서 전체 1순위로 키움 히어로즈에 지명된 충남 천안북일고 야구부 투수 박준현에 대해 교육청의 학교폭력 처분 결과가 뒤집혔습니다.



충남교육청 행정심판위원회는 어제(8일) 천안교육지원청이 앞서 박 군에게 내렸던 '학교 폭력 아님' 처분을 취소하고 학교 폭력 행위를 인정했습니다.



위원회는 박 군이 피해자인 같은 학교 야구부 선수인 A군에게 한 행위에 대해 A군에게 서면으로 사과하라고 명령했습니다.



위원회에 따르면 위원들은 박 군이 A군에게 한 욕설 등이 정신적 피해를 입힐 수 있는 학교폭력 행위로 볼 수 있다고 판단했습니다.



위원들은 또 A군이 집단 따돌림을 당해 외상후 스트레스장애와 우울장애 등을 겪은 상황도 감안한 걸로 전해졌습니다. A군은 지난 5월 오랜 기간 박 군으로부터 괴롭힘과 따돌림 등을 당했다고 주장하며 박 군을 학폭 가해자로 신고했습니다.



이에 지난 7월 천안교육지원청 학교폭력대책심의위원회는 박 군에 대해 '학교 폭력이 아니'라고 판단했지만,



A군 측이 행정심판 청구에 나서면서 5개월 만에 결과가 뒤집힌 겁니다. 박 군 측이 이번 위원회 결정에 불복하면 사건은 행정소송으로 이어질 가능성도 있습니다.



앞서 박 군은 지난 9월 신인 드래프트에서 키움 히어로즈에 지명된 뒤 7억 원에 계약을 맺은 상태입니다.



박 군은 당시 관련 의혹에 대해 "떳떳하기에 별로 신경 쓰지 않는다"고 말했습니다.



키움 측 또한 "교육청 학교폭력위원회의 무혐의 심의 결과를 존중한다"며 박 군을 지명했는데, 심의 결과가 뒤집히면서 논란이 예상됩니다.



