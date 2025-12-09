'22명 사상' 부천 제일시장 돌진 60대 운전자 구속 기소

▲ 부천 제일시장 트럭 돌진 사고

부천 제일시장에서 트럭 돌진 사고로 22명의 사상자를 낸 60대 운전자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌습니다.인천지검 부천지청 형사1부(여경진 부장검사)는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 시장 상인 67살 A 씨를 구속 기소했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.검찰은 내일이 A 씨 구속 시한인 점을 고려해 경찰에서 먼저 송치한 사망자 3명 관련 혐의만 우선 기소했습니다.나머지 사상자 19명과 관련한 혐의에 대해서는 추후 경찰이 송치하는 대로 조사해 차례로 기소할 방침입니다.A 씨는 앞서 지난달 13일 오전 경기 부천시 오정구 제일시장에서 1톤 트럭으로 돌진 사고를 내 4명을 숨지게 하고 18명을 다치게 한 혐의를 받습니다.조사 결과 A 씨는 차량 변속기를 후진에 두고 하차했다가 정차한 차량이 움직이자 다시 차에 올라타 가속 페달을 밟고, 변속기도 주행으로 오조작한 것으로 파악됐습니다.이에 A 씨는 150m가량을 질주하면서 피해자들과 시장 매대를 잇달아 들이받았습니다.가속 페달과 브레이크 페달을 비추는 트럭 안 '페달 블랙박스'에는 A 씨가 사고 당시 브레이크 페달이 아닌 가속 페달을 밟는 모습이 담긴 것으로 전해졌습니다.검찰 관계자는 "죄에 상응하는 형이 선고되도록 공소 유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=부천소방서 제공, 연합뉴스)