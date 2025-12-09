구스다운이라더니 속 까보니 죄다 오리털

▲ 한국소비자원

▲ 거위털 비율 시험 결과

온라인 패션 플랫폼에서 판매되는 일부 '구스다운(거위털) 패딩'이 실제로는 거위털 함량이 기준에 한참 못 미치거나 아예 오리털 제품인 것으로 확인됐습니다.한국소비자원은 더블유컨셉 · 무신사 · 에이블리 · 지그재그 등 4개 패션 플랫폼에서 판매되는 구스다운 패딩 24개 제품을 조사한 결과, 5개 제품이 거위털 기준(80% 이상)을 충족하지 못했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.이 중 일부는 거위털 비율이 6%대에 불과했습니다.해당 제품은 레미 '구스다운숏점퍼'(거위털 비율 35.4%), 라벨르핏 '루벨르구스다운숏패딩벨티드패딩'(37.6%), 힙플리 '트윙클폭스퍼벨트롱패딩'(6.6%), 클릭앤퍼니 '워즈경량패딩점퍼'(57.1%), 프롬유즈 '구스다운사가폭스퍼숏패딩'(51.0%) 등 입니다.또 에이블리가 판매한 벨리아 '007시리즈프리미엄구스다운니트패딩(4.7%), 젠아흐레 '리얼폭스구스다운거위털경량숏패딩'(1.9%) 등 2개 제품은 온라인 판매 페이지에서는 '구스'로 표시돼 있었지만, 실제 제품의 품질표시에는 '덕다운(오리털)'으로 적혀 있는 것으로 나타났습니다.해당 제품들의 실제 거위털 비율은 1.9∼4.7% 수준에 불과했습니다.플랫폼별로 보면 에이블리는 5개 제품 중 4개, 지그재그는 5개 제품 중 2개, 더블유컨셉은 6개 제품 중 1개가 거위털 비율이 부적합했습니다.무신사 판매 제품 8개는 거위털 비율에 문제가 없었습니다.이번 조사는 9월 25일 기준 각 플랫폼에서 '구스다운' 제품을 추천 순으로 정렬해 30만 원 미만 제품을 선정해 이뤄졌습니다.솜털·깃털 구성 비율(조성혼합률)도 문제였습니다.레미, 프롬유즈 등 2개 제품은 실제 솜털의 비율이 표시보다 낮았고 3개 제품은 아예 조성혼합률 표시가 누락돼 있었습니다.또 조사대상 중 12개 제품이 혼용률, 제조자 정보, 주소·전화번호 등 필수 품질표시 사항이 누락되거나 중국어·영어 등 외국어로만 표기돼 현행 기준에 맞지 않는 것으로 확인됐습니다.제품의 충전성(복원력), 탁도·유지분 등 위생성, 유해물질 안전성 등은 전체 제품이 관련 기준에 적합했습니다.소비자원은 "다운 제품은 충전재를 직접 확인할 수 없어 표시 정보가 더욱 중요하다"며 "온라인 정보와 실물 표기가 다를 수 있어 수령 후 품질표시를 반드시 확인해야 한다"고 당부했습니다.문제가 지적된 7개 업체는 제품 판매를 중단하거나 상품정보를 수정했으며, 교환·환불 조치를 진행하겠다고 소비자원에 회신했습니다.플랫폼 사들도 모니터링 강화, 패널티 부과, 환불 안내 등을 통해 재발 방지를 약속했습니다.(사진=한국소비자원 제공, 연합뉴스)