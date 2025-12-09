재주는 중소기업이 수수료는 백화점이 챙겨…신세계 38%·롯데 36%

▲ 중소기업중앙회

중소기업들이 백화점과 대형마트에 입점해 내는 판매 수수료율이 평균 20%를 넘는 것으로 나타났습니다.특히 신세계백화점이 개별 입점 업체에서 떼간 판매 수수료율이 최고 38.0%에 이르고 롯데백화점도 판매액의 36.0%를 수수료로 받은 것으로 조사됐습니다.대형마트 3사(이마트·롯데마트·홈플러스)의 최고 판매수수료율은 25.0%로 동일했습니다.중소기업중앙회는 지난 9월 22일부터 10월 24일까지 중소기업 900개(백화점 입점 500개·대형마트 입점 400개)를 대상으로 '오프라인 대규모유통업체 입점 중소기업 거래 실태조사'를 한 결과 이같이 조사됐다고 오늘(9일) 밝혔습니다.중소기업 입점 형태를 보면 백화점은 특약매입(판매되지 않은 상품을 납품업자에게 반품할 수 있는 조건으로 외상매입) 거래가 67.2%를 차지했으며 다음으로 매장 임대 25.8%, 직매입 21.4% 순입니다.대형마트는 직매입이 76.3%에 달했고 특약매입은 22.0%, 임대는 3.7%에 그쳤습니다.특약매입과 임대 거래의 중소기업이 부담하는 평균 판매수수료율은 백화점이 23.7%, 대형마트가 20.5%로 각각 나타났습니다.백화점의 경우 판매수수료율은 생활용품·잡화, 의류에서 가장 높았습니다.개별 업체가 응답한 최고 판매수수료율은 신세계백화점이 38.0%로 가장 높았고, 롯데백화점 36.0%, 갤러리아백화점 33.0%, AK플라자 30.0%, 현대백화점 26.0% 등입니다.대형마트 최고 판매수수료율은 이마트와 하나로마트, 홈플러스, 롯데마트 모두 동일하게 25.0%로 나타났습니다.직매입 거래의 경우 유통업체의 평균 마진(이윤)율은 백화점 23.9%, 대형마트 20.4%로 각각 조사됐습니다.대형마트 직매입 마진은 생활용품·잡화 및 식품·건강 제품에서 가장 높았습니다.개별 업체가 응답한 최고 마진율은 홈플러스가 40.0%로 가장 높았고, 롯데마트 35.0%, 이마트·하나로마트 25.0%였습니다.대형마트에서는 입점 중소기업들이 폐점 등에 따른 피해를 봤다는 응답도 나왔습니다.대형마트 입점업체 7.8%는 지점 폐점 및 유통망을 축소에 따라 피해를 봤다고 답했습니다.대형마트별로 보면 홈플러스(12.9%)와 이마트(10.0%) 납품업체의 피해 경험 비율이 롯데마트(2.3%)와 하나로마트(3.7%)보다 높았습니다.피해를 경험한 입점 중소기업은 주요 애로사항으로 거래처 축소에 따른 판로 신규 확보 등 부담, 거래 일정 지연 등을 꼽았습니다.아울러 대형마트 입점업체의 37.5%는 지난해 매출이 전년 대비 감소했다고 답했습니다.증가했다는 답변은 21.5%에 그쳤습니다.이들의 대다수(56.8%)는 온라인 시장 성장 등 유통생태계 변화가 매출액 변화에 없다고 답했습니다.다만 매출 감소 답변이 29.5%로 증가(13.8%)보다 많았습니다.(사진=연합뉴스)