1인 가구 첫 800만 넘어…전체 가구 중 36% 역대 최고

지난해 1인 가구가 처음으로 800만 가구를 넘어섰습니다.



전체 가구 중 비중도 36%대로 역대 최고였습니다.



국가데이터처(옛 통계청)는 오늘(9일) 발표한 '2025 통계로 보는 1인 가구'를 보면 지난해 1인 가구는 804만 5천 가구로 집계됐습니다.



2021년 716만 6천 명으로 700만 명대에 올라선 이래 3년 만에 800만 명을 훌쩍 넘겼습니다.



전체 가구에서 차지하는 비중은 36.1%로 전년보다 0.6%포인트(p) 상승하며 역대 가장 높았습니다.



청년층의 결혼 감소와 고령화 시대 사별 증가 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이됩니다.



연령대별로 70세 이상이 19.8%로 가장 많았고, 이어 29세 이하(17.8%), 60대(17.6%), 30대(17.4%) 순이었습니다.



고령화 영향으로 70세 이상 비중이 2년 연속 29세 이하를 앞섰습니다.



남성은 30대(21.8%)에서, 여성은 70세 이상(29.0%)에서 가장 높았습니다.



지역별로는 서울이 39.9%로 가장 높고 이어 대전(39.8%), 강원(39.4%), 충북(39.1%) 순입니다.



거주 형태는 단독주택이 39.0%로 가장 많고, 아파트가 35.9%로 뒤를 이었습니다.



전체 가구의 절반 이상(53.9%)이 아파트에 사는 것과는 다른 양상입니다.



주택 소유율은 32.0%로 전체 가구(56.9%)보다 훨씬 낮지만, 2016년 이후 매년 상승하며 격차를 줄이는 추세입니다.



1인 가구는 소득·자산·부채 모두 전체 평균보다 낮았습니다.



지난해 1인 가구의 연간 소득은 3천423만 원으로 전년 대비 6.2% 증가했습니다.



전체 가구 소득(7천427만 원)의 46.1% 수준입니다.



소득 구간별로는 전체 1인 가구의 53.6%가 연 소득 3천만 원 미만이었습니다.



1천만∼3천만 원 미만이 42.9%로 가장 많았고, 이어 3천만∼5천만 원 미만(25.9%), 5천만∼7천만 원 미만(12.2%) 순이었습니다.



월평균 소비지출은 168만 9천 원으로 전체 가구(평균 가구원 수 2.25명)의 58.4% 수준이었습니다.



올해 1인 가구 자산은 2억 2천302만 원으로 전년 대비 5.1% 증가했습니다.



전체 가구(5억 6천678만 원)의 39.3% 수준입니다.



부채는 4천19만 원으로 0.2% 증가해 전체 가구(9천534만 원)의 42.2% 수준으로 집계됐습니다.



지난해 일하는 1인 가구는 510만 가구로 집계됐습니다.



전년보다 42만 6천 가구 늘면서 처음으로 500만 가구를 넘어섰습니다.



연령대별로는 50∼64세가 26.2%로 가장 많았고, 30대(24.4%), 15∼29세(18.6%) 순이었습니다.



1인 가구는 도움을 받을 수 있는 사람이 적다고 느끼고 외로움도 더 많이 호소했습니다.



몸이 아플 때(68.9%), 돈이 필요할 때(45.6%), 우울할 때(73.5%) 도움을 받을 수 있다고 답한 비중은 모두 전체 평균보다 낮았습니다.



'평소 자주 또는 가끔 외롭다'는 응답은 48.9%로 전체(38.2%)보다 10%p 넘게 높았습니다.



인간관계 만족도는 51.1%로 역시 전체 가구(55.5%)보다 낮았고, 불만족 비중(7.0%)은 2.1%p 높았습니다.



63.3%는 노후생활비를 본인이나 배우자 부담으로 마련하고 있습니다.



2년 전보다 7.6%p 증가한 수치입니다.