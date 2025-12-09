국토부, 가덕도신공항 부지 주민 재정착 지원

▲ 김윤덕 국토교통부 장관(오른쪽)과 이윤상 건설공단 이사장이 지난 8월 7일 부산 강서구 가덕신공항 부지를 둘러보고 있다.

국토교통부는 가덕도신공항 건설에 따라 생활 기반을 잃게 되는 공항 부지 주민에 대한 재정착 및 소득 창출 사업 지원을 다룬 '가덕도신공항 건설을 위한 특별법 시행령 일부 개정안'을 오는 12일부터 다음 달 20일까지 입법 예고한다고 오늘(9일) 밝혔습니다.개정안은 관계 지방자치단체장이나 사업시행자가 주민의 임시 거주 지원, 신공항 건설 사업에 참여하는 시공업체 등에 주민 재정착 및 소득 창출 사업 지원 대책을 수립·시행할 수 있도록 했습니다.이런 대책에는 주민 고용 추천, 직업 전환훈련 실시, 직업 알선 등이 포함됩니다.또 사업 시행자가 신공항 건설사업의 부수 사업(분묘 이장, 수목 벌채, 방치된 지하수 굴착시설 원상복구, 지장물 철거 등)을 주민으로 구성된 법인 또는 단체에 위탁해 시행할 수 있도록 했습니다.개정안 전문은 국토부 누리집에서 확인할 수 있습니다.온라인이나 우편으로 의견을 제출할 수 있습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)